Спрос опережает предложение: что происходит со складами под Киевом

Рынок складской недвижимости Киева и области в 2025 году продемонстрировал активное восстановление с 2008 года: объем нового строительства достиг 216 тыс. кв. м, спрос вырос на 30%, а вакантность снизилась до 3,5%.

Как сообщает Delo.ua, об этом сообщает Inventure.

Склады под Киевом

В 2025 году рынок складской недвижимости Киева и области достиг рекордных показателей за последние 17 лет. Объем нового строительства составил около 216 тыс. кв. м, а общее предложение фактически вернулось к довоенному уровню – 1,57 млн кв. м.

Ключевым драйвером обновления стала Alfa Development Group Романа Куцого, которая обеспечила более 80% нового ввода площадей в регионе. Портфель компании превышает 519 тыс. кв. м, что составляет около трети рынка.

Спрос на склады вырос на 30% и достиг 217 тыс. кв. м. Основными арендаторами остаются ритейлеры и логистические операторы, в то время как вакантность сократилась до 3,5%, что свидетельствует о дефиците качественных площадей.

В то же время, рынок остается уязвимым к военным рискам: значительная часть складской инфраструктуры была потеряна с 2022 года, что сформировало отложенный спрос.

В 2026 году темпы строительства могут снизиться, однако рынок и дальше будут поддерживать новые проекты и развитие форматов build-to-suit.

Напомним, в Золочеве во Львовской области из-за процедуры банкротства коммунального предприятия на электронном аукционе Prozorro.Sale выставили на продажу котельную за 14,3 млн грн. Объект, построенный в 1971 году, находится в заброшенном состоянии и продается вместе с оборудованием для погашения долгов предприятия.