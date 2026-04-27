Попит випереджає пропозицію: що відбувається зі складами під Києвом

Ринок складської нерухомості Києва та області у 2025 році продемонстрував найактивніше відновлення з 2008 року: обсяг нового будівництва сягнув 216 тис. кв. м, попит зріс на 30%, а вакантність знизилася до 3,5%.

Склади під Києвом

У 2025 році ринок складської нерухомості Києва та області досяг рекордних показників за останні 17 років. Обсяг нового будівництва склав близько 216 тис. кв. м, а загальна пропозиція фактично повернулася до довоєнного рівня - 1,57 млн кв. м.

Ключовим драйвером відновлення стала Alfa Development Group Романа Куцого, яка забезпечила понад 80% нового введення площ у регіоні. Портфель компанії перевищує 519 тис. кв. м, що становить близько третини ринку.

Попит на склади зріс на 30% і досяг 217 тис. кв. м. Основними орендарями залишаються ритейлери та логістичні оператори, тоді як вакантність скоротилася до 3,5%, що свідчить про дефіцит якісних площ.

Водночас ринок залишається вразливим до воєнних ризиків: значна частина складської інфраструктури була втрачена з 2022 року, що сформувало відкладений попит.

У 2026 році темпи будівництва можуть знизитися, однак ринок і надалі підтримуватимуть нові проєкти та розвиток форматів build-to-suit.

