Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,00

+0,06

EUR

51,55

+0,17

Готівковий курс:

USD

43,90

43,75

EUR

51,70

51,50

ТОП 50 СЕО

Лідери українського
бізнесу
Вільна енергія 2.0

Вільна 
енергія 2.0
AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Попит випереджає пропозицію: що відбувається зі складами під Києвом

Рекордне зростання попиту та дефіцит площ

Ринок складської нерухомості Києва та області у 2025 році продемонстрував найактивніше відновлення з 2008 року: обсяг нового будівництва сягнув 216 тис. кв. м, попит зріс на 30%, а вакантність знизилася до 3,5%. 

Як інформує Delo.ua, про це повідомляє Inventure.

У 2025 році ринок складської нерухомості Києва та області досяг рекордних показників за останні 17 років. Обсяг нового будівництва склав близько 216 тис. кв. м, а загальна пропозиція фактично повернулася до довоєнного рівня - 1,57 млн кв. м.

Ключовим драйвером відновлення стала Alfa Development Group Романа Куцого, яка забезпечила понад 80% нового введення площ у регіоні. Портфель компанії перевищує 519 тис. кв. м, що становить близько третини ринку.

Попит на склади зріс на 30% і досяг 217 тис. кв. м. Основними орендарями залишаються ритейлери та логістичні оператори, тоді як вакантність скоротилася до 3,5%, що свідчить про дефіцит якісних площ.

Водночас ринок залишається вразливим до воєнних ризиків: значна частина складської інфраструктури була втрачена з 2022 року, що сформувало відкладений попит.

У 2026 році темпи будівництва можуть знизитися, однак ринок і надалі підтримуватимуть нові проєкти та розвиток форматів build-to-suit.

Нагадаємо, у Золочеві на Львівщині через процедуру банкрутства комунального підприємства на електронному аукціоні Prozorro.Sale виставили на продаж котельню за 14,3 млн грн. Об’єкт, збудований у 1971 році, перебуває у занедбаному стані та продається разом із обладнанням для погашення боргів підриємства.

Автор:
Ольга Опенько