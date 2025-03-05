Средняя зарплата украинцев в 2024 году выросла на 23%: кому платят больше всего

Среднемесячная заработная плата штатных работников в Украине за 2024 год увеличилась до 21473 гривен, что на 23,11% больше, чем в 2023 году, когда она составляла 17442 гривны.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Согласно данным статистики, средняя заработная плата в Украине выросла по сравнению с периодом до полномасштабного вторжения. Так, в 2020 году средний показатель зарплат составил 11591 грн, а в 2021 году — 14014 грн.

Динамика среднемесячной заработной платы в Украине в 2024 году

В прошлом году наблюдалось постепенное увеличение средней заработной платы. Самый большой прирост произошел в IV квартале 2024 года.

I квартал 2024 года – 18 903 грн.

2024 года – 18 903 грн. II квартал 2024 года – 20 964 грн.

2024 года – 20 964 грн. III квартал 2024 года – 21 946 грн.

2024 года – 21 946 грн. IV квартал – 24 153 грн.

Наибольший рост наблюдается в следующих отраслях:

Высокая средняя заработная плата в сфере информации и телекоммуникаций (52 457 грн).

(52 457 грн). Второе место занимает финансовая и страховая отрасль (41384 грн).

отрасль (41384 грн). Рост наблюдается также в сфере авиационного транспорта (43938 грн).

В Госстате уточнили, что данные приведены без учета временно оккупированных Россией территорий и части территорий, на которых ведутся боевые действия.

Напомним, что зарплаты водителей в аграрной отрасли в 2024 г. выросли на 17% по сравнению с предыдущим годом. Среднемесячный доход работников без учета бонусов составил 24,6 тысяч гривен.