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Средняя зарплата украинцев в 2024 году выросла на 23%: кому платят больше всего
Среднемесячная заработная плата штатных работников в Украине за 2024 год увеличилась до 21473 гривен, что на 23,11% больше, чем в 2023 году, когда она составляла 17442 гривны.
Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.
Согласно данным статистики, средняя заработная плата в Украине выросла по сравнению с периодом до полномасштабного вторжения. Так, в 2020 году средний показатель зарплат составил 11591 грн, а в 2021 году — 14014 грн.
Динамика среднемесячной заработной платы в Украине в 2024 году
В прошлом году наблюдалось постепенное увеличение средней заработной платы. Самый большой прирост произошел в IV квартале 2024 года.
- I квартал 2024 года – 18 903 грн.
- II квартал 2024 года – 20 964 грн.
- III квартал 2024 года – 21 946 грн.
- IV квартал – 24 153 грн.
Наибольший рост наблюдается в следующих отраслях:
- Высокая средняя заработная плата в сфере информации и телекоммуникаций (52 457 грн).
- Второе место занимает финансовая и страховая отрасль (41384 грн).
- Рост наблюдается также в сфере авиационного транспорта (43938 грн).
В Госстате уточнили, что данные приведены без учета временно оккупированных Россией территорий и части территорий, на которых ведутся боевые действия.
Напомним, что зарплаты водителей в аграрной отрасли в 2024 г. выросли на 17% по сравнению с предыдущим годом. Среднемесячный доход работников без учета бонусов составил 24,6 тысяч гривен.