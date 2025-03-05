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Середня зарплата українців у 2024 році зросла на 23%: кому платять найбільше

зарплати
Українці стали заробляти більше. Фото: Depositphotos

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників в Україні за 2024 рік збільшилася до 21 473 гривень, що на 23,11% більше, ніж у 2023 році, коли вона становила 17 442 гривні.

Про це свідчать дані Державної служби статистики.

Згідно з даними статистики, середня заробітна плата в Україні зросла порівняно з періодом до повномасштабного вторгнення. Так, у 2020 році середній показник зарплат становив 11 591 грн, а у 2021 році – 14 014 грн.

Динаміка середньомісячної заробітної плати в Україні у 2024 році

Протягом минулого року спостерігалося поступове збільшення середньої заробітної плати. Найбільший приріст відбувся у IV кварталі 2024 року.

  • I квартал 2024 року - 18 903 грн. 
  •  II квартал 2024 року - 20 964 грн.
  • III квартал 2024 року - 21 946 грн.
  • IV квартал - 24 153 грн.

Найбільше зростання спостерігається у таких галузях:

  • Найвища середня заробітна плата у галузі інформації та телекомунікацій  (52 457 грн). 
  • Друге місце займає фінансова та страхова галузь (41 384 грн). 
  • Зростання спостерігається також у сфері авіаційного транспорту (43 938 грн).

У Держстаті уточнили, що дані наведено без урахування тимчасово окупованих Росією територій та частини територій, на яких ведуться бойові дії.

Нагадаємо, що зарплати водіїв в аграрній галузі у 2024 році зросли на 17% у порівнянні з попереднім роком. Середньомісячний дохід працівників без урахування бонусів становив 24,6 тисячі гривень.

Автор:
Тетяна Бесараб