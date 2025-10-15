Срочный импорт газа: ЕБРР готовит новый кредит на 500 млн евро для "Нафтогаза"

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) готовит новый кредит в сумме 500 миллионов евро для НАК "Нафтогаз Украины" для срочной закупки газа на фоне усиленных российских атак на энергетическую инфраструктуру.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил вице-президент ЕБРР Маттео Патроне в интервью Kyiv Post.

"Мы уже готовим еще один пакет на €500 миллионов для НАК "Нафтогаз Украины", чтобы покрыть срочный импорт газа. Однако это будет иметь настоящий эффект только при существенном вкладе доноров", - подчеркнул он.

Патроне отметил, что ЕБРР уже приступил к консультациям с партнерами Украины, чтобы помочь стране пройти отопительный сезон, но отказался поделиться конкретными планами.

Он сообщил, что новые проекты ЕБРР для отопительного сезона на фоне атак России будут сосредоточены на развитии распределенной генерации и восстановлении поврежденных объектов энергетики.

"Это включает финансирование нескольких проектов, направленных на ремонт поврежденной энергетической инфраструктуры и поддержку распределенного производства электроэнергии как напрямую, так и через наши банки-партнеры", - подчеркнул Патроне.

Он добавил, что новый пакет для "Нафтогаза" будет критически важен для обеспечения стабильного газоснабжения зимой, хотя его эффективность будет зависеть от существенных вкладов доноров.

"Мы сделаем все возможное, чтобы в системе было достаточно энергии этой зимой. Но только при условии, что международные партнеры Украины и отечественный банковский сектор также усилят свою поддержку", – отметил Патроне.

По его словам, в 2025 году ЕБРР уже привлек €1,15 млрд ($1,3 млрд) в энергетический сектор Украины.

Эта сумма включает в себя €770 миллионов ($890 миллионов) кредитов ЕБРР для "Нафтогаза" на закупку газа, дополненных €219 миллионами ($253 миллиона) грантов от Норвегии, а также €160 миллионов ($185 миллионов) для "Укрнафты" на создание новых газовых когенерационных мощностей.

Закупка газа

Группа "Нефтегаз" в августе подписала соглашение из ЕБРР о кредите в размере €500 млн на закупку газа.

Для прохождения отопительного сезона 2025/2026 Министерство энергетики планирует накопить 13,2 млрд грн до 1 ноября.

Для обеспечения импорта "Нефтегаз" в конце июля привлек кредиты по 4,7 млрд. грн. от государственных банков Укргазбанк и ПриватБанк.

В общей сложности к отопительному сезону 2025/2026 компания планирует импортировать до 4,5 млрд кубометров газа.

Также группа "Нефтегаз" подписала кредитное соглашение с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) на 300 млн. евро. Денежные средства пойдут на закупку газа для формирования долгосрочных запасов и обеспечения стабильного газоснабжения во время зимы.