Терміновий імпорту газу: ЄБРР готує новий кредит на 500 млн євро для "Нафтогазу"

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) готує новий кредит на суму 500 мільйонів євро для НАК "Нафтогаз України" для термінової закупівлі газу на тлі посилених російських атак на енергетичну інфраструктуру.

Як пише Delo.ua, про це повідомив віцепрезидент ЄБРР Маттео Патроне в інтерв’ю Kyiv Post.

"Ми уже готуємо ще один пакет на €500 мільйонів для НАК "Нафтогаз України", щоб покрити терміновий імпорт газу. Однак це матиме справжній ефект лише за умови суттєвого внеску донорів", – наголосив він.

Патроне зауважив, що ЄБРР уже розпочав консультації з партнерами України, щоб допомогти країні пройти опалювальний сезон, але відмовився поділитися конкретними планами.

Він повідомив, що нові проєкти ЄБРР для опалювального сезону на фоні атак Росії будуть зосереджені на розвитку розподіленої генерації та відновленні пошкоджених об’єктів енергетики.

"Це включає фінансування кількох проєктів, спрямованих на ремонт пошкодженої енергетичної інфраструктури та підтримку розподіленого виробництва електроенергії, як напряму, так і через наші банки-партнери", – підкреслив Патроне.

Він додав, що новий пакет для "Нафтогазу" буде критично важливим для забезпечення стабільного газопостачання взимку, хоча його ефективність залежатиме від суттєвих внесків донорів.

"Ми зробимо все можливе, щоб у системі було достатньо енергії цієї зими. Але лише за умови, що міжнародні партнери України та вітчизняний банківський сектор також посилять свою підтримку", – зазначив Патроне.

За його словами, у 2025 році ЄБРР уже залучив €1,15 мільярда ($1,3 мільярда) у енергетичний сектор України.

Ця сума включає €770 мільйонів ($890 мільйонів) кредитів ЄБРР для "Нафтогазу" на закупівлю газу, доповнених €219 мільйонами ($253 мільйони) грантів від Норвегії, а також €160 мільйонів ($185 мільйонів) для "Укрнафти" на створення нових газових когенераційних потужностей.

Закупівля газу

Група "Нафтогаз" у серпні підписала угоду з ЄБРР про кредит у розмірі €500 млн на закупівлю газу.

Для проходження опалювального сезону 2025/2026 Міністерство енергетики планує накопичити 13,2 млрд грн до 1 листопада.

Для забезпечення імпорту "Нафтогаз" наприкінці липня залучив кредити по 4,7 млрд грн від державних банків Укргазбанк та ПриватБанк.

Загалом до опалювального сезону 2025/2026 компанія планує імпортувати до 4,5 млрд кубометрів газу.

Також група "Нафтогаз" підписала кредитну угоду з Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) на 300 млн євро. Кошти підуть на закупівлю газу для формування довгострокових запасів та забезпечення стабільного газопостачання під час зими.