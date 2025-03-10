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Срок действия черногорских разрешений квоты продлен до 1 мая 2025 года
Срок действия черногорских разрешений квоты 2024 для международных автомобильных перевозчиков и водителей продлен до 1 мая 2025 включительно.
Об этом сообщает "Укртрансбезопасность".
Данные разрешения предоставляют право выполнения нерегулярных перевозок пассажиров.
Заказать разрешения на международные перевозки можно онлайн в личном кабинете ЕКИС ДСБТ.
С расписанием работы ПВД можно ознакомиться по ссылке.
Водителей просят учесть данную информацию при планировании перевозок, а при возникновении вопросов обращаться на линию информационной поддержки по телефону 044 350 43 04.
Ранее Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины договорилось с Министерством транспорта и морских дел Черногории о либерализации всех грузовых перевозок между странами с 1 июня 2024 года.