Срок действия черногорских разрешений квоты продлен до 1 мая 2025 года

Срок действия черногорских разрешений квоты 2024 для международных автомобильных перевозчиков и водителей продлен до 1 мая 2025 включительно.

Об этом сообщает "Укртрансбезопасность".

Данные разрешения предоставляют право выполнения нерегулярных перевозок пассажиров.

Заказать разрешения на международные перевозки можно онлайн в личном кабинете ЕКИС ДСБТ.

С расписанием работы ПВД можно ознакомиться по ссылке.

Водителей просят учесть данную информацию при планировании перевозок, а при возникновении вопросов обращаться на линию информационной поддержки по телефону 044 350 43 04.

Ранее Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины договорилось с Министерством транспорта и морских дел Черногории о либерализации всех грузовых перевозок между странами с 1 июня 2024 года.