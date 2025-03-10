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Термін дії чорногорських дозволів квоти продовжено до 1 травня 2025 року

автобус
Фото: Freepik

Термін дії чорногорських дозволів квоти 2024 року для міжнародних автомобільних перевізників та водіїв продовжено до 1 травня 2025 року включно.

Про це повідомляє "Укртрансбезпека".

Зазначається, що дані дозволи надають право виконання нерегулярних перевезень пасажирів.

Замовити дозволи на міжнародні перевезення можна онлайн в особистому кабінеті ЄКІС ДСБТ.

З розкладом роботи ПВД можна ознайомитися за посиланням.

 Водіїв просять врахувати дану інформацію при плануванні перевезень, а при виникненні питань звертатися на лінію інформаційної підтримки за номером телефону 044 350 43 04.

Раніше Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України домовилось із Міністерством транспорту і морських справ Чорногорії про лібералізацію всіх вантажних перевезень між країнами з 1 червня 2024 року.

Автор:
Світлана Манько