США изменили таможенные правила: как украинские экспортеры продолжили продажи на Amazon, Etsy и eBay

С 24 июля в США действуют новые таможенные правила. "Укрпочта" раньше времени адаптировала сервисы, чтобы украинские экспортеры могли беспрепятственно продолжать продажи. По новым правилам уже отправлено 200 тысяч посылок.

Как пишет Dilo, об этом сообщил глава компании Игорь Смелянский.

Таможенные правила США не остановили украинский экспорт

С 24 июля в США действуют обновленные таможенные правила для международных отправлений. Вместо единой ставки 10% введены дифференцированные ставки в зависимости от категории товара, а для таможенного оформления стал обязательным 10-значный код УКТ ВЭД.

"Укрпочта" заблаговременно подготовила свои сервисы к переменам. Компания обновила Личный кабинет, API и таможенный калькулятор, чтобы украинские экспортеры могли продолжать продавать товары на международных маркетплейсах, включая Amazon, Etsy и eBay.

По новым правилам из Украины в США уже отправили 200 тысяч посылок.

Для экспортеров также доступна доставка в США на срок от 7 дней, а тариф PRIME стартует от $6.

Следующий этап изменений американского таможенного законодательства предварительно ожидается 22 октября. Он будет относиться к отдельным категориям товаров. "Укрпочта" уже готовится к этим изменениям, чтобы обеспечить бесперебойную доставку украинского экспорта.

По данным компании, посылки "Укрпочты" покидают Украину в течение 24 часов после отправки. Это позволяет экспортерам быстрее доставлять товары клиентам и сокращать риски, связанные с логистикой в условиях войны.

Напомним, украинские предприниматели оформили через "Укрпочту" около 50 000 коммерческих отправлений в ЕС по новым таможенным правилам. Основными направлениями стали Германия, Франция и Польша.