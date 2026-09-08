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США змінили митні правила: як українські експортери продовжили продажі на Amazon, Etsy та eBay

Укрпошта
Нові митні правила США: як "Укрпошта" допомогла українським експортерам

З 24 липня у США діють нові митні правила. “Укрпошта” завчасно адаптувала сервіси, щоб українські експортери могли безперешкодно продовжувати продажі. За новими правилами вже відправлено 200 тисяч посилок.

Як пише Dilo, про це повідомив очільник компанії Ігор Смілянський.

Митні правила США не зупинили український експорт

З 24 липня у США діють оновлені митні правила для міжнародних відправлень. Замість єдиної ставки 10% запроваджено диференційовані ставки залежно від категорії товару, а для митного оформлення став обов’язковим 10-значний код УКТ ЗЕД.

"Укрпошта" завчасно підготувала свої сервіси до змін. Компанія оновила Особистий кабінет, API та митний калькулятор, щоб українські експортери могли продовжувати продавати товари на міжнародних маркетплейсах, зокрема Amazon, Etsy та eBay.

За новими правилами з України до США вже відправили 200 тисяч посилок.

Для експортерів також доступна доставка до США терміном від 7 днів, а тариф PRIME стартує від $6.

Наступний етап змін американського митного законодавства попередньо очікується 22 жовтня. Він стосуватиметься окремих категорій товарів. «Укрпошта» вже готується до цих змін, щоб забезпечити безперебійну доставку українського експорту.

За даними компанії, посилки "Укрпошти" залишають Україну протягом 24 годин після відправлення. Це дозволяє експортерам швидше доставляти товари клієнтам і зменшувати ризики, пов’язані з логістикою в умовах війни.

Нагадаємо, українські підприємці оформили через "Укрпошту" близько 50 000 комерційних відправлень до ЄС за новими митними правилами. Основними напрямками стали Німеччина, Франція та Польща.

Автор:
Ольга Опенько

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