Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность обязать американские компании публично раскрывать информацию об использовании китайских моделей искусственного интеллекта. Таким образом, в Вашингтоне стремятся сдержать зависимость бизнеса от китайских технологий без введения прямых запретов, которые могли бы вызвать недовольство индустрии или Пекина.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Reuters.

Согласно данным источников агентства, соответствующий план обсуждали в Министерстве финансов США и Управлении научно-технической политики Белого дома (OSTP). Инициатива предусматривает, что компании типа сервиса аренды жилья Airbnb, использующего модель Qwen от китайской компании Alibaba для работы своего ИИ-агента службы поддержки, будут обязаны размещать соответствующие сообщения непосредственно на собственных вебсайтах.

Пока неизвестно, получит ли это предложение более широкую поддержку в администрации и перерастет ли оно в официальную регуляторную процедуру, однако его рассмотрение свидетельствует о попытке чиновников противодействовать распространению китайских моделей с открытыми весами.

Такие инструменты, в частности DeepSeek, Qwen или Kimi от Moonshot AI, становятся популярны среди американских компаний благодаря более низкой стоимости по сравнению с разработками OpenAI или Anthropic, а по данным платформы OpenRouter в октябре именно китайские модели заняли первые три места по объему использованных токенов.

Давление Конгресса и проверки использования китайских моделей

Ужесточение дискуссий в Вашингтоне происходит на фоне скандала вокруг отставки гендиректора Nvidia Дженсена Хуанга и случаев нелегальной поставки чипов в Китай, а также предварительного использования модели Alibaba на одном из правительственных сайтов США.

Ранее министр финансов США Скотт Бессент предупреждал о возможных санкциях против китайских ИИ-компаний в случае угона американской интеллектуальной собственности, а директор OSTP Майкл Крациос обвинял Китай в копировании разработок американских лабораторий в промышленных масштабах.

Параллельно собственное расследование было начато в Конгрессе США. Главы комитета по вопросам внутренней безопасности и специального комитета по Китаю Палаты представителей Эндрю Гарбарино и Джон Муленаар направили запросы в компании Airbnb, DoorDash и разработчика инструмента программирования Cursor компании Anysphere, которую приобрела SpaceX, относительно использования ими моделей Kimi и других китайских разработок.

Напомним, ранее сообщалось, что США ужесточают ограничения на доступ Китая к передовым чипам искусственного интеллекта. Администрация президента США Дональда Трампа ввела новые меры, направленные на сокращение поставок передовых чипов для ИИ, в частности производства Nvidia, через третьи страны.