США начинают поставки оружия Украине по программе НАТО PURL – МИД

США одобрили первые поставки вооружения для Украины в рамках нового механизма НАТО PURL ("Перечень приоритетных потребностей Украины").

Как пишет Delo.uа, об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на сообщение пресс-секретаря Министерства иностранных дел Украины Георгия Тихого.

США передают Украине оружие

"Мы видели сообщения в медиа по состоянию на сейчас, что выделены первые поставки по программе PURL. Ждем конечно официальную информацию, но мы приветствуем это решение. Оно подтверждает, что механизм PURL работает. Это важный механизм", - сказал он.

По словам Георгия Тихого, сегодня он получил подтверждение этой информации от посольства Украины в США.

Спикер МИД подчеркнул, что оборонные потребности Украины во время войны остаются высокими. Ведомство надеется, что партнеры и дальше будут пополнять механизм PURL дополнительными взносами, а президент Украины Владимир Зеленский держит этот вопрос под личным контролем.

"Это очень хорошее, взаимовыгодное взаимодействие и для нас, и европейских партнеров, и Соединенных Штатов", - подчеркнул Тихий.

В то же время в МИД воздержались от комментариев по поводу возможных сроков поступления помощи, отметив, что для Украины важно получить ее как можно скорее.

"Чем быстрее, тем лучше. То, что касается конкретных сроков или подтверждения поступления этих пакетов, то, пожалуй, стоит спросить наших военных, которые следят за этим процессом", - добавил спикер.

Что известно о PURL

О том, что США и НАТО запустили инициативу PURL, стало известно в начале августа. Она должно ускорить поставку Украине вооружения и военной техники. Первый пакет помощи профинансировали Нидерланды . Затем анонсировалась помощь от Швеции, Норвегии и Дании на такую же сумму – 500 млн долларов.

Главная цель PURL – быстро доставлять оружие и военные системы из США, чтобы укрепить обороноспособность Украины и создать предпосылки устойчивого мира.

Инициатива была согласована на уровне президента Украины Владимира Зеленского, американского лидера Дональда Трампа и генерального секретаря НАТО Марка Рютте. Через PURL государства-члены и партнеры могут финансировать закупки американского оружия и технологий добровольными взносами.

Список необходимого вооружения и боеприпасов формируется на основе запросов Украины и утверждается верховным главнокомандующим силами НАТО в Европе. Новые пакеты пособий будут оглашаться регулярно.

Координацию поставок будет обеспечивать НАТО через существующие механизмы, в частности NATO Security Assistance and Training to Ukraine (NSATU).