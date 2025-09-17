США розпочинають постачання зброї Україні за програмою НАТО PURL – МЗС

США схвалили перші поставки озброєння для України в межах нового механізму НАТО PURL ("Перелік пріоритетних потреб України").

про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на повідомлення речника Міністерства закордонних справ України Георгія Тихого.

США передають Україні зброю

"Ми бачили повідомлення в медіа станом на зараз, що виділені перші поставки за програмою PURL. Чекаємо звісно на офіційну інформацію, але ми вітаємо це рішення. Воно підтверджує, що механізм PURL працює. Це важливий механізм", - сказав він.

За словами Георгія Тихого, вчора він отримав підтвердження цієї інформації від посольства України у США.

Речник МЗС наголосив, що оборонні потреби України під час війни залишаються високими. Відомство сподівається, що партнери й надалі поповнюватимуть механізм PURL додатковими внесками, а президент України Володимир Зеленський тримає це питання під особистим контролем.

"Це дуже хороша, взаємовигідна взаємодія і для нас, і європейських партнерів, і Сполучених Штатів", - підкреслив Тихий.

Водночас у МЗС утрималися від коментарів щодо можливих термінів надходження допомоги, зазначивши, що для України важливо отримати її якомога швидше.

"Що швидше, то краще. Те, що стосується конкретних термінів або підтвердження надходження цих пакетів, то, мабуть, варто запитати наших військових, які стежать за цим процесом", - додав речник.

Що відомо про PURL

Про те, що США та НАТО запустили ініціативу PURL, стало відомо на початку серпня. Вона має прискорити постачання Україні озброєння та військової техніки. Перший пакет допомоги профінансували Нідерланди. Потім анонсувалася допомога від Швеції, Норвегії і Данії на таку ж суму – 500 млн доларів.

Головна мета PURL – швидко доставляти зброю та військові системи зі США, щоб зміцнити обороноздатність України та створити передумови для стійкого миру.

Ініціатива була узгоджена на рівні президента України Володимира Зеленського, американського лідера Дональда Трампа та генерального секретаря НАТО Марка Рютте. Через PURL країни-члени Альянсу та партнери можуть фінансувати закупівлю американської зброї та технологій добровільними внесками.

Список необхідного озброєння та боєприпасів формується на основі запитів України та затверджується верховним головнокомандувачем сил НАТО в Європі. Нові пакети допомоги будуть оголошуватися регулярно.

Координацію постачання забезпечуватиме НАТО через існуючі механізми, зокрема NATO Security Assistance and Training to Ukraine (NSATU).