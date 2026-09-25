США направят $27 млн на возвращение похищенных украинских детей

Соединенные Штаты направят в общей сложности $27 млн на программы по поиску, возвращению, реабилитации и реинтеграции украинских детей и молодежи. На уже объявленную программу предусмотрено $12 млн, еще $15 млн. планируют выделить на выявление и возвращение детей.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги.

По словам Сибиги, программа на $12 млн будет направлена на возвращение, реабилитацию и полную реинтеграцию украинских детей и молодежи.

Отдельно США планируют программу в $15 млн, средства которой должны пойти на выявление украинских детей и организацию их возвращения.

Таким образом, финансирование должно охватить весь процесс — от установления местопребывания детей до их возвращения и последующей адаптации.

Напомним, ранее Нидерланды выделили €2 млн на поиск и возвращение украинских детей, в том числе на проведение ДНК-анализов.