UA
Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,97

+0,12

EUR

51,12

--0,06

Наличный курс:

USD

45,00

44,88

EUR

51,75

51,50

Экономика
Бизнес
Финансы
Карьера
Война
Общество
Новости
Эксперты
Бизнес безроссийского софта

Бизнес без
российского софта
Лидеры бизнес-репутации 2026

Лидеры бизнес-
репутации 2026
Delo становится Dilo

Delo становится Dilo
Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Категория
Новости
Дата публикации

США направят $27 млн на возвращение похищенных украинских детей

США выделят средства на возвращение украинских детей
США выделят средства на возвращение украинских детей

Соединенные Штаты направят в общей сложности $27 млн на программы по поиску, возвращению, реабилитации и реинтеграции украинских детей и молодежи. На уже объявленную программу предусмотрено $12 млн, еще $15 млн. планируют выделить на выявление и возвращение детей.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги.

По словам Сибиги, программа на $12 млн будет направлена на возвращение, реабилитацию и полную реинтеграцию украинских детей и молодежи.

Отдельно США планируют программу в $15 млн, средства которой должны пойти на выявление украинских детей и организацию их возвращения.

Таким образом, финансирование должно охватить весь процесс — от установления местопребывания детей до их возвращения и последующей адаптации.

Напомним, ранее Нидерланды выделили €2 млн на поиск и возвращение украинских детей, в том числе на проведение ДНК-анализов.

Автор:
Татьяна Гойденко
Онлайн-трансляція "PR марафон 2026"
Ивент

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности