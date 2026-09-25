США спрямують $27 млн на повернення викрадених українських дітей

Сполучені Штати спрямують загалом $27 млн на програми з пошуку, повернення, реабілітації та реінтеграції українських дітей і молоді. На вже оголошену програму передбачено $12 млн, ще $15 млн планують виділити на виявлення та повернення дітей.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення міністра закордонних справ України Андрія Сибіги.

За словами Сибіги, програма на $12 млн буде спрямована на повернення, реабілітацію та повну реінтеграцію українських дітей і молоді.

Окремо США планують програму обсягом $15 млн, кошти якої мають піти на виявлення українських дітей та організацію їхнього повернення.

Таким чином, фінансування має охопити весь процес — від встановлення місцеперебування дітей до їхнього повернення та подальшої адаптації.

Нагадаємо, раніше Нідерланди виділили €2 млн на пошук та повернення українських дітей, зокрема на проведення ДНК-аналізів.