США планируют ввести новые импортные пошлины на товары из Китая, Европейского Союза и 12 других стран. Для китайского импорта ставка может составить 40%, а для европейского – 15%.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Вloomberg со ссылкой на заявление чиновника США.

Для каких стран могут повысить пошлины

По плану администрации Дональда Трампа, импорт из Китая будет облагаться налогом по ставке 20%, которая может возрасти до 40% в случае провала переговоров. Для ЕС предусмотрена ставка 15%, но ее могут повысить до 20%.

Для других торговых партнеров США готовят новые тарифы: Японии, Южной Кореи и Швейцарии – 15%, с возможным повышением до 20%; Индии – 17% при условии заключения торгового соглашения, но ставка может возрасти до 25%.

Новые пошлины также будут касаться Бангладеш, Камбоджи, Индонезии, Малайзии, Сингапура, Тайваня, Таиланда и Вьетнама. Мексика и Норвегия пока остаются на рассмотрении.

Отдельно США пересматривают тарифы для Бразилии: внеквотные пошлины на сырой и рафинированный сахар могут возрасти, а для готовых самолетов предлагают 10% сбора.

Почему США снова вводят тарифы

Как отметили журналисты, новое собрание готовится после того, как Верховный суд США отменил предварительную масштабную тарифную программу Трампа. Теперь администрация использует раздел 301 Закона о торговле 1974 года, позволяющий вводить пошлины после расследования торговых практик других стран.

США обвиняют ряд партнеров в избыточных производственных мощностях, которые вредят американским компаниям. Новые ставки могут измениться во время обсуждения и переговоров.

Пошлины не будут прибавлять к отдельным тарифам в 10% или 12,5% по принудительному труду – в таких случаях будут применять более высокую ставку. От нового собрания также планируют освободить нефть, газ, некоторые пищевые продукты и товары, уже имеющие отраслевые пошлины.

Напомним, в сентябре США и Китай договорились продлить торговое перемирие еще на два месяца - до 10 января 2027 года. Это отложило новое обострение тарифной войны между двумя крупнейшими экономиками мира.