США сократили экспорт нефти до минимума за 8 месяцев: как повлияло соглашение с Ираном

В июле 2026 года экспорт сырой нефти из США сократился до 3,66 миллиона баррелей в сутки, что явилось самым низким показателем за последние восемь месяцев. Главной причиной понижения стало июньское временное мирное соглашение между Вашингтоном и Тегераном.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters.

Подписанный меморандум позволил заблокированным танкерам пройти по Ормузскому проливу, в результате чего на рынок кратковременно попал большой объем ближневосточного сырья, что ослабило спрос на американскую нефть.

В период действия соглашения количество танкеров, ежедневно покидавших пролив, достигало пиковых 42 судов.

В этом году Соединенные Штаты закрепили за собой статус крупнейшего мирового экспортера нефти, когда война с Ираном ограничила поставки с Ближнего Востока и заставила покупателей искать альтернативу. В мае экспорт из США достиг рекордных 5,7 миллиона баррелей в сутки, однако в дальнейшем показатели начали снижаться.

Падение поставок в Азию и Европу

Доля поставок американской нефти в Азию в июле упала до 40% по сравнению с 52% в июне.

Экспорт в Японию сократился на 67% от майского пика – до 324 тысяч баррелей в сутки, а поставки в Южную Корею уменьшились на 39% – до 474 тысяч баррелей в сутки.

Сокращения зафиксировали и на европейском направлении: поставки упали с 2,5 миллионов баррелей в сутки в мае до 1,7 миллионов в июле.

Ожидание возобновления экспорта

На объемы июльского экспорта также повлияло сужение дисконта американской нефти WTI по отношению к эталонной марке Brent в июне — разница составляла лишь 4,17 доллара за баррель против 8,16 доллара в мае. Меньшая скидка делала американскую нефть менее привлекательной для иностранных покупателей.

Однако в июле ценовой разрыв снова расширился до 5,42 доллара за баррель. Аналитики прогнозируют, что это будет стимулировать рост поставок в августе и сентябре.

Эксперты рынка уже фиксируют резкое увеличение бронирований сверхкрупных танкеров (VLCC) и судов класса Aframax для перевозки нефти с побережья Мексиканского залива в Азию и Европу.