США скоротили експорт нафти до мінімуму за 8 місяців: як вплинула угода з Іраном

У липні 2026 року експорт сирої нафти зі США скоротився до 3,66 мільйона барелів на добу, що стало найнижчим показником за останні вісім місяців. Головною причиною зниження стала червнева тимчасова мирна угода між Вашингтоном та Тегераном.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters.

Підписаний меморандум дозволив заблокованим танкерам пройти Ормузькою протокою, унаслідок чого на ринок короткочасно потрапив великий обсяг близькосхідної сировини, що послабило попит на американську нафту.

У період дії угоди кількість танкерів, які щодня залишали протоку, сягала пікових 42 суден.

Цього року Сполучені Штати закріпили за собою статус найбільшого світового експортера нафти, коли війна з Іраном обмежила поставки з Близького Сходу та змусила покупців шукати альтернативу. У травні експорт зі США досяг рекордних 5,7 мільйона барелів на добу, проте надалі показники почали знижуватися.

Падіння поставок до Азії та Європи

Частка поставок американської нафти до Азії у липні впала до 40% порівняно з 52% у червні.

Експорт до Японії скоротився на 67% від травневого піку — до 324 тисяч барелів на добу, а поставки до Південної Кореї зменшилися на 39% — до 474 тисяч барелів на добу.

Скорочення зафіксували й на європейському напрямку: поставки впали з 2,5 мільйона барелів на добу у травні до 1,7 мільйона у липні.

Очікування від відновлення експорту

На обсяги липневого експорту також вплинуло звуження дисконту американської нафти WTI щодо еталонної марки Brent у червні — різниця становила лише 4,17 долара за барель проти 8,16 долара у травні. Менша знижка робила американську нафту менш привабливою для іноземних покупців.

Проте у липні ціновий розрив знову розширився до 5,42 долара за барель. Аналітики прогнозують, що це стимулюватиме зростання поставок у серпні та вересні.

Експерти ринку вже фіксують різке збільшення бронювань надвеликих танкерів (VLCC) та суден класу Aframax для перевезення нафти з узбережжя Мексиканської затоки до Азії та Європи.