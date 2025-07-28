США вернули ядерное оружие в Британию впервые с 2008 года — Вloomberg

США, вероятно, разместили ядерное оружие на британской территории впервые за последние 16 лет. По данным аналитиков и открытых источников, 16 июля американский военно-транспортный самолет C-17 прибыл с базы ядерного оружия Киртленд в Нью-Мексико на авиабазу Лейкенгит в Великобритании.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Вloomberg.

Полет, не проходивший над территориями других государств и совершённый с включенным транспондером, отслеживали независимые эксперты.

Предполагается, что самолет доставил новые термоядерные бомбы B61-12 — тактическое ядерное оружие, впервые со времен холодной войны увеличивающее ядерное присутствие США в Европе. Этот шаг, по словам экспертов, является частью стратегического усиления позиций НАТО в условиях продолжающейся российской агрессии и ответа Запада на поведение Кремля.

Пентагон уже несколько лет инвестирует миллионы долларов в создание инфраструктуры безопасности ядерного оружия на британской базе. Хотя Вашингтон и Лондон традиционно не комментируют перемещение или размещение ядерного арсенала, эксперты указывают на ряд признаков, свидетельствующих о возвращении американского ядерного оружия в Великобританию.

По мнению военного аналитика Уильяма Альберка, решение оставить транспондер самолета включенным было намеренным и должно было продемонстрировать России: США не сокращают, а наоборот — усиливают свое ядерное присутствие в Европе. Альберк считает, что это лишь начало более масштабного процесса пересмотра подхода НАТО к ядерному сдерживанию.

Со своей стороны, Великобритания уже объявила о закупке не менее 10 истребителей F-35A, способных нести ядерные бомбы B61-12. В новой политической доктрине британского Минобороны отмечено, что эти самолеты будут готовы к выполнению ядерных миссий в рамках системы сдерживания НАТО. Это фактически возвращает Королевские ВВС в ядерную роль впервые с момента отказа от национальной ядерной авиации.

B61-12 — это современные гравитационные бомбы с регулируемой мощностью от 0,3 до 50 килотонн, которые могут применяться как против точечных военных объектов, так и против больших целей. НАТО.

Согласно американскому законодательству, даже если ядерное оружие США размещено за границей, его применение возможно исключительно по личному приказу президента США. Дональд Трамп, ныне занимающий пост президента, в последние недели резко усилил риторику в отношении России, пообещав новые меры давления в случае, если Москва не пойдет на прекращение огня в Украине.

Отметим, что Украина приобрела 12 тысяч доз препарата от радиационного поражения у израильской компании Pluri на случай ядерной опасности.