США повернули ядерну зброю до Британії вперше з 2008 року - Вloomberg

США, ймовірно, розмістили ядерну зброю на британській території вперше за останні 16 років. За даними аналітиків та відкритих джерел, 16 липня американський військово-транспортний літак C-17 прибув з бази ядерної зброї Кіртленд у Нью-Мексико на авіабазу Лейкенгіт у Великій Британії.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Вloomberg.

Політ, який не проходив над територіями інших держав і був здійснений із включеним транспондером, відслідковували незалежні експерти.

Передбачається, що літак доставив нові термоядерні бомби B61-12 — тактичну ядерну зброю, яка вперше з часів холодної війни збільшує ядерну присутність США в Європі. Цей крок, за словами експертів, є частиною стратегічного посилення позицій НАТО в умовах триваючої російської агресії та відповіді Заходу на поведінку Кремля.

Пентагон вже кілька років інвестує мільйони доларів у створення інфраструктури безпеки для ядерної зброї на британській базі. Хоча Вашингтон і Лондон традиційно не коментують переміщення чи розміщення ядерного арсеналу, експерти вказують на низку ознак, які свідчать про повернення американської ядерної зброї до Великої Британії.

На думку військового аналітика Вільяма Альберка, рішення залишити транспондер літака увімкненим було навмисним і мало продемонструвати Росії: США не скорочують, а навпаки — підсилюють свою ядерну присутність у Європі. Альберк вважає, що це лише початок більш масштабного процесу перегляду підходу НАТО до ядерного стримування.

Зі свого боку, Велика Британія вже оголосила про закупівлю щонайменше 10 винищувачів F-35A, здатних нести ядерні бомби B61-12. У новій політичній доктрині британського Міноборони вказано, що ці літаки будуть готові до виконання ядерних місій у межах системи стримування НАТО. Це фактично повертає Королівські ВПС до ядерної ролі вперше з моменту відмови від національної ядерної авіації.

B61-12 — це сучасні гравітаційні бомби з регульованою потужністю від 0,3 до 50 кілотонн, які можуть застосовуватися як проти точкових військових об’єктів, так і проти більших цілей. За словами директора Проєкту ядерної інформації Ганса Крістенсена, розміщення цих бомб у Великій Британії означає, що США тепер мають повноцінне ядерне розгортання на семи базах у шести країнах НАТО.

Згідно з американським законодавством, навіть якщо ядерна зброя США розміщена за кордоном, її застосування можливе виключно за особистим наказом президента США. Дональд Трамп, який нині обіймає посаду президента, останніми тижнями різко посилив риторику щодо Росії, пообіцявши нові заходи тиску у разі, якщо Москва не піде на припинення вогню в Україні.

Зауважимо, Україна придбала 12 тисяч доз препарату від радіаційного ураження у ізраїльської компанії Pluri на випадок ядерної небезпеки.