UA
Запланированное событие 2

НБУ курс:

USD

44,85

--0,01

EUR

50,14

--0,02

Наличный курс:

USD

45,07

44,90

EUR

50,86

50,64

Экономика
Бизнес
Финансы
Карьера
Война
Общество
Новости
Эксперты
Delo становится Dilo

Delo становится Dilo
Бизнес безроссийского софта

Бизнес без
российского софта
Лидеры бизнес-репутации 2026

Лидеры бизнес-
репутации 2026
Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Категория
Новости
Дата публикации

США ввели санкции против МКС: под ударом могут оказаться банки и IT-сервисы

США ввели санкции против МКС:
США ввели санкции против МКС: / Depositphotos

Соединенные Штаты ввели санкции против Международного уголовного суда (МКС) как учреждения, значительно усилив предварительные ограничения против отдельных его судей и прокуроров. Новые меры могут осложнить суду доступ к банковским, страховым и программным услугам, однако предполагают шестимесячный льготный период.

Об этом информирует Dilo со ссылкой на Reuters.

Государственный секретарь США Марк Рубио заявил, что Вашингтон будет запрещать операции с МКС, ограничивая его ресурсы и возможности функционировать.

Министерство финансов США предусмотрело начальный шестимесячный период, за который будут действовать исключения для отдельных операций. Они касаются, в частности, телекоммуникаций, программного обеспечения, пенсионных выплат и операций, связанных с удерживаемыми лицами.

По словам Рубио, этот период должен предоставить МКС и его государствам-членам возможность отреагировать на претензии Вашингтона. В дальнейшем санкционный режим может быть корректирован в зависимости от развития ситуации.

США критикуют МКС из-за ордеров на арест израильских чиновников, в том числе премьер-министра Биньямина Нетаньяху, а также из-за расследования действий американских военных в Афганистане.

Сам суд назвал американские санкции "посягательством на верховенство права и сами основы международного правопорядка" и обратился к 125 государствам-членам с призывом защитить институт.

В Европейском Союзе также отреагировали на решение Вашингтона. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что шестимесячный период оставляет возможность для диалога, но у Евросоюза есть инструменты для обеспечения дальнейшей работы МКС.

Санкции могут иметь далеко идущие последствия для операционной работы суда. Американским компаниям обычно запрещено сотрудничать с подсанкционными организациями, что может заставить банки прекращать обслуживание, страховщиков – покрытие, а поставщиков программного обеспечения – предоставление своих продуктов.

МКС заранее готовился к такому сценарию, в частности, переводил рабочие компьютеры из продуктов Microsoft на программное обеспечение с открытым кодом и искал альтернативные решения для банковского обслуживания и медицинского страхования.

Решение США было объявлено через несколько часов после присуждения Нобелевской премии мира южноафриканской юристке Нави Пиллей, работавшей в 2003–2008 годах судьей Апелляционной палаты МКС. Нобелевский комитет особо отметил необходимость защиты международных судебных институций от политического давления.

Напомним, в конце сентября стало известно, что администрация Трампа уже подготовила санкции против МКС как организации. Тогда говорилось, что ограничения могут усложнить суду финансовые операции, закупку IT-услуг, страхование и найм работников.

Автор:
Татьяна Гойденко

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности