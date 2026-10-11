США ввели санкции против МКС: под ударом могут оказаться банки и IT-сервисы

Соединенные Штаты ввели санкции против Международного уголовного суда (МКС) как учреждения, значительно усилив предварительные ограничения против отдельных его судей и прокуроров. Новые меры могут осложнить суду доступ к банковским, страховым и программным услугам, однако предполагают шестимесячный льготный период.

Об этом информирует Dilo со ссылкой на Reuters.

Государственный секретарь США Марк Рубио заявил, что Вашингтон будет запрещать операции с МКС, ограничивая его ресурсы и возможности функционировать.

Министерство финансов США предусмотрело начальный шестимесячный период, за который будут действовать исключения для отдельных операций. Они касаются, в частности, телекоммуникаций, программного обеспечения, пенсионных выплат и операций, связанных с удерживаемыми лицами.

По словам Рубио, этот период должен предоставить МКС и его государствам-членам возможность отреагировать на претензии Вашингтона. В дальнейшем санкционный режим может быть корректирован в зависимости от развития ситуации.

США критикуют МКС из-за ордеров на арест израильских чиновников, в том числе премьер-министра Биньямина Нетаньяху, а также из-за расследования действий американских военных в Афганистане.

Сам суд назвал американские санкции "посягательством на верховенство права и сами основы международного правопорядка" и обратился к 125 государствам-членам с призывом защитить институт.

В Европейском Союзе также отреагировали на решение Вашингтона. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что шестимесячный период оставляет возможность для диалога, но у Евросоюза есть инструменты для обеспечения дальнейшей работы МКС.

Санкции могут иметь далеко идущие последствия для операционной работы суда. Американским компаниям обычно запрещено сотрудничать с подсанкционными организациями, что может заставить банки прекращать обслуживание, страховщиков – покрытие, а поставщиков программного обеспечения – предоставление своих продуктов.

МКС заранее готовился к такому сценарию, в частности, переводил рабочие компьютеры из продуктов Microsoft на программное обеспечение с открытым кодом и искал альтернативные решения для банковского обслуживания и медицинского страхования.

Решение США было объявлено через несколько часов после присуждения Нобелевской премии мира южноафриканской юристке Нави Пиллей, работавшей в 2003–2008 годах судьей Апелляционной палаты МКС. Нобелевский комитет особо отметил необходимость защиты международных судебных институций от политического давления.

Напомним, в конце сентября стало известно, что администрация Трампа уже подготовила санкции против МКС как организации. Тогда говорилось, что ограничения могут усложнить суду финансовые операции, закупку IT-услуг, страхование и найм работников.