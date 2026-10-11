США запровадили санкції проти МКС: під ударом можуть опинитися банки та IT-сервіси

Сполучені Штати запровадили санкції проти Міжнародного кримінального суду (МКС) як установи, значно посиливши попередні обмеження проти окремих його суддів і прокурорів. Нові заходи потенційно можуть ускладнити суду доступ до банківських, страхових та програмних послуг, однак передбачають шестимісячний пільговий період.

Про це інформує Dilo з посиланням на Reuters.

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон заборонятиме операції з МКС, обмежуючи його ресурси та можливості функціонувати.

Міністерство фінансів США передбачило початковий шестимісячний період, протягом якого діятимуть винятки для окремих операцій. Вони стосуються, зокрема, телекомунікацій, програмного забезпечення, пенсійних виплат та операцій, пов'язаних з утримуваними особами.

За словами Рубіо, цей період має дати МКС і його державам-членам можливість відреагувати на претензії Вашингтона. Надалі санкційний режим можуть коригувати залежно від розвитку ситуації.

США критикують МКС через ордери на арешт ізраїльських посадовців, зокрема прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньягу, а також через розслідування дій американських військових в Афганістані.

Сам суд назвав американські санкції "посяганням на верховенство права та самі основи міжнародного правопорядку" і звернувся до 125 держав-членів із закликом захистити інституцію.

У Європейському Союзі також відреагували на рішення Вашингтона. Глава дипломатії ЄС Кая Каллас заявила, що шестимісячний період залишає можливість для діалогу, але Євросоюз має інструменти для забезпечення подальшої роботи МКС.

Санкції можуть мати далекосяжні наслідки для операційної роботи суду. Американським компаніям зазвичай заборонено співпрацювати з підсанкційними організаціями, що може змусити банки припиняти обслуговування, страховиків – покриття, а постачальників програмного забезпечення – надання своїх продуктів.

МКС заздалегідь готувався до такого сценарію, зокрема переводив робочі комп'ютери з продуктів Microsoft на програмне забезпечення з відкритим кодом та шукав альтернативні рішення для банківського обслуговування і медичного страхування.

Рішення США було оголошене через кілька годин після присудження Нобелівської премії миру південноафриканській юристці Наві Піллей, яка у 2003–2008 роках працювала суддею Апеляційної палати МКС. Нобелівський комітет окремо наголосив на необхідності захисту міжнародних судових інституцій від політичного тиску.

Нагадаємо, наприкінці вересня стало відомо, що адміністрація Трампа вже підготувала санкції проти МКС як організації. Тоді йшлося, що обмеження можуть ускладнити суду фінансові операції, закупівлю IT-послуг, страхування та найм працівників.