Можуть паралізувати роботу. Адміністрація Трампа готує санкції проти Міжнародного кримінального суду

Адміністрація президента США Дональда Трампа підготувала санкції проти Міжнародного кримінального суду як організації та планує оголосити їх найближчим часом. У разі запровадження обмежень американським громадянам і компаніям можуть заборонити фінансувати суд, продавати йому товари або надавати послуги без спеціальної ліцензії.

Про це інформує Dilo з посиланням на Reuters.

Точні строки оголошення санкцій поки невідомі. За даними джерел, обмеження вже підготовлені, а остаточне рішення може бути ухвалене під час засідання Генеральної Асамблеї ООН.

Як санкції можуть вплинути на МКС

Якщо Міністерство фінансів США запровадить санкції проти всього суду, американським громадянам та компаніям буде заборонено надавати йому кошти, товари та послуги без дозволу Управління з контролю за іноземними активами США.

Читайте також Влада ПАР все ж доручила заарештувати Путіна: для цього довелося подавати до суду

Обмеження можуть ускладнити закупівлю МКС ІТ-послуг і страхування, найм слідчих, проведення фінансових операцій та виплату зарплат американським працівникам суду. Додатковим фактором може стати обережність банків, які залежать від доступу до фінансової системи США.

Раніше Вашингтон запроваджував санкції проти окремих суддів та співробітників МКС. У серпні під американські обмеження потрапили президент суду та старший юрист установи.

За даними Reuters, адміністрація Трампа домагається від МКС скасування ордерів на арешт ізраїльських посадовців, а також виступає проти попереднього розслідування дій американських військових в Афганістані. У липні державний секретар США Марко Рубіо також закликав інші держави до ізоляції суду.

Водночас, як пише The Wall Street Journa, Трамп готується ліквідувати цю установу після того, як суд видав ордер на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу.



Нагадаємо, раніше США вийшли з групи з розслідування воєнних злочинів РФ, яка працює в Гаазі та займається збором доказів російської агресії проти України.

Водночас Україна активно використовує механізми МКС: у лютому Київ передав суду матеріали про атаки РФ на енергосистему, щоб розширити розслідування та встановити нових підозрюваних. Також МКС розглядає справи про воєнні злочини, геноцид і злочини проти людяності у випадках, які підпадають під його юрисдикцію.

Окрім цього 3 липня в Гаазі відкрили Міжнародний офіс із розслідування вторгнення РФ в Україну, що стало першим кроком до можливого трибуналу над керівництвом країни-агресорки РФ. Цю ідею підтримали більшість країн Європейського Союзу, США та Великобританія.

Отже, якщо робота МКС буде суттєво обмежена або паралізована, це ускладнить розслідування воєнних злочинів Росії та притягнення до відповідальності осіб, щодо яких суд веде провадження. Для України це означатиме послаблення одного з ключових міжнародних механізмів юридичної фіксації російських злочинів і просування справ проти представників російського керівництва.