Могут парализовать работу. Администрация Трампа готовит санкции против Международного уголовного суда

Администрация президента США Дональда Трампа подготовила санкции против Международного уголовного суда как организации и планирует объявить их в ближайшее время. В случае ограничений американским гражданам и компаниям могут запретить финансировать суд, продавать ему товары или предоставлять услуги без специальной лицензии.

Об этом информирует Dilo со ссылкой на Reuters.

Точные сроки оглашения санкций пока неизвестны. По данным источников, ограничения уже подготовлены, а окончательное решение может быть принято на заседании Генеральной Ассамблеи ООН.

Как санкции могут повлиять на МКС

Если Министерство финансов США введет санкции против суда, американским гражданам и компаниям будет запрещено предоставлять ему средства, товары и услуги без разрешения Управления по контролю за иностранными активами США.

Читайте также Власти ЮАР все же поручили арестовать Путина: для этого пришлось подавать в суд

Ограничения могут усложнить закупку МКС ИТ-услуг и страхование, найм следователей, проведение финансовых операций и выплату зарплат американским работникам суда. Дополнительным фактором может стать осторожность банков, зависящих от доступа к финансовой системе США.

Ранее Вашингтон вводил санкции против отдельных судей и сотрудников МКС. В августе под американские ограничения попали президент суда и старший юрист учреждения.

По данным Reuters, администрация Трампа добивается от МКС отмены ордеров на арест израильских чиновников, а также выступает против предварительного расследования действий американских военных в Афганистане. В июле государственный секретарь США Марк Рубио также призвал другие государства к изоляции суда.

В то же время, как пишет The Wall Street Journa, Трамп готовится ликвидировать это учреждение после того, как суд выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.



Напомним, ранее США вышли из группы по расследованию военных преступлений РФ, работающей в Гааге и занимающейся сбором доказательств российской агрессии против Украины.

В то же время, Украина активно использует механизмы МКС: в феврале Киев передал суду материалы об атаках РФ на энергосистему, чтобы расширить расследование и установить новых подозреваемых. Также МКС рассматривает дела о военных преступлениях, геноциде и преступлениях против человечности в случаях, подпадающих под его юрисдикцию.

Кроме этого, 3 июля в Гааге открыли Международный офис по расследованию вторжения РФ в Украину, что стало первым шагом к возможному трибуналу над руководством страны-агрессорки РФ. Эту идею поддержали большинство стран Европейского Союза, США и Великобритания.

Следовательно, если работа МКС будет существенно ограничена или парализована, это усложнит расследование военных преступлений России и привлечение к ответственности лиц, в отношении которых суд ведет производство. Для Украины это означает ослабление одного из ключевых международных механизмов юридической фиксации российских преступлений и продвижение дел против представителей российского руководства.