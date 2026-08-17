США выделили $23 млрд на массовое производство ракет Tomahawk из-за нехватки боеприпасов

Американские военные, стремясь восстановить изможденные запасы высокотехнологичного оружия, заявили о подписании масштабного контракта с компанией RTX. Подразделение Raytheon получило заказ стоимостью 22,9 миллиарда долларов, которое направлено на существенное наращивание выпуска крылатых ракет Tomahawk.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Reuters .

Соединенные Штаты передали значительные объемы вооружения союзникам, а также активно использовали боеприпасы во время конфликта с Ираном, что вызвало обеспокоенность достаточностью запасов высокоточного оружия и средств противовоздушной обороны.

Исполняющий обязанности секретаря ВМС Хунг Цао подчеркнул в соцсети X, что военное руководство призвало оборонную промышленность оперативно нарастить выпуск боеприпасов, и компания RTX выполняет поставленные задачи.

По его словам, это знаковое соглашение гарантирует американским военным сохранение необходимой огневой мощи.

Условия контракта

В заявлении компании Raytheon говорится, что сделка рассчитана на семь лет. Контракт позволит увеличить ежегодное производство крылатых ракет Tomahawk до более чем 1000 единиц, в то время как компания выпускает лишь около 60 ракет в год.

Морская модификация "Томагавк2" является основой надводного флота ВМС США и позволяет наносить высокоточные удары на большом расстоянии по наземным целям с кораблей и подводных лодок.

Это официальное заявление окончательно закрепляет рамочное соглашение, которое американские военные и Raytheon подписали еще в феврале.

Ранее в этом месяце американские военные подписали соглашения об увеличении производства деталей для систем противовоздушной и противоракетной обороны Patriot и THAAD.

Напомним, в апреле президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что оборонный бюджет Америки впервые в истории будет составлять около одного триллиона долларов.