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США выделили $23 млрд на массовое производство ракет Tomahawk из-за нехватки боеприпасов
Американские военные, стремясь восстановить изможденные запасы высокотехнологичного оружия, заявили о подписании масштабного контракта с компанией RTX. Подразделение Raytheon получило заказ стоимостью 22,9 миллиарда долларов, которое направлено на существенное наращивание выпуска крылатых ракет Tomahawk.
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Reuters .
Соединенные Штаты передали значительные объемы вооружения союзникам, а также активно использовали боеприпасы во время конфликта с Ираном, что вызвало обеспокоенность достаточностью запасов высокоточного оружия и средств противовоздушной обороны.
Исполняющий обязанности секретаря ВМС Хунг Цао подчеркнул в соцсети X, что военное руководство призвало оборонную промышленность оперативно нарастить выпуск боеприпасов, и компания RTX выполняет поставленные задачи.
По его словам, это знаковое соглашение гарантирует американским военным сохранение необходимой огневой мощи.
Условия контракта
В заявлении компании Raytheon говорится, что сделка рассчитана на семь лет. Контракт позволит увеличить ежегодное производство крылатых ракет Tomahawk до более чем 1000 единиц, в то время как компания выпускает лишь около 60 ракет в год.
Морская модификация "Томагавк2" является основой надводного флота ВМС США и позволяет наносить высокоточные удары на большом расстоянии по наземным целям с кораблей и подводных лодок.
Это официальное заявление окончательно закрепляет рамочное соглашение, которое американские военные и Raytheon подписали еще в феврале.
Ранее в этом месяце американские военные подписали соглашения об увеличении производства деталей для систем противовоздушной и противоракетной обороны Patriot и THAAD.
Напомним, в апреле президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что оборонный бюджет Америки впервые в истории будет составлять около одного триллиона долларов.