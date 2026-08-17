США виділили $23 млрд на масове виробництво ракет Tomahawk через брак боєприпасів

Американські військові, прагнучи відновити виснажені запаси високотехнологічної зброї, заявили про підписання масштабного контракту з компанією RTX. Підрозділ Raytheon отримав замовлення вартістю 22,9 мільярда доларів, яке спрямоване на суттєве нарощування випуску крилатих ракет Tomahawk.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Reuters.

Сполучені Штати передали значні обсяги озброєння союзникам, а також активно використовували боєприпаси під час конфлікту з Іраном, що викликало занепокоєння щодо достатності запасів високоточної зброї та засобів протиповітряної оборони.

Виконувач обов’язків секретаря ВМС Хунг Цао наголосив у соцмережі X, що військове керівництво закликало оборонну промисловість оперативно наростити випуск боєприпасів, і компанія RTX виконує поставлені завдання.

За його словами, ця знакова угода гарантує американським військовим збереження необхідної вогневої потужності.

Умови контракту

У заяві компанії Raytheon зазначається, що угода розрахована на сім років. Контракт дозволить збільшити щорічне виробництво крилатих ракет Tomahawk до понад 1000 одиниць, тоді як наразі компанія випускає лише близько 60 ракет на рік.

Морська модифікація "Томагавк2 є основою надводного флоту ВМС США та дає змогу завдавати високоточних ударів на великій відстані по наземних цілях із кораблів та підводних човнів.

Ця офіційна заява остаточно закріплює рамкову угоду, яку американські військові та Raytheon підписали ще у лютому.

Раніше цього місяця американські військові також підписали угоди про збільшення виробництва деталей для систем протиповітряної та протиракетної оборони Patriot і THAAD.

Нагадаємо, у квітні президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що оборонний бюджет Америки вперше в історії становитиме близько одного трильйона доларів.