США выделят $100 млн на ремонт конфайнмента Чернобыльской АЭС

Соединенные Штаты выделят 100 млн долларов на ремонт конфайнмента Чернобыльской атомной электростанции, который был поврежден вследствие атаки российского дрона. Денежные средства станут частью международных усилий по восстановлению защитной инфраструктуры объекта и усилению радиационной безопасности в Европе.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение министра энергетики Дениса Шмыгаля.

О финансировании стало известно после переговоров с международными партнерами на Международной Чернобыльской конференции. В ходе встречи обсуждались общие потребности для восстановления конфайнмента, которые оцениваются в настоящее время примерно в 500 млн евро.

Американский вклад является одним из самых объявленных пакетов поддержки на этом этапе. В Украине отдельно поблагодарили Государственный департамент США, министра энергетики Криса Райта и американскую делегацию, работавшую в Киеве.

Конфайнмент ЧАЭС является критически важным объектом, изолирующим поврежденный четвертый энергоблок станции и минимизирующим риски утечки радиоактивных материалов. Его повреждение создает не только украинский, но и общеевропейский вызов безопасности.

Россияне нанесли удар по саркофагу ЧАЭС

Российский ударный дрон с фугасной боевой частью попал 14 февраля 2025 года в укрытие, берегущее мир от радиации разрушенного 4-го энергоблока ЧАЭС

В результате дроновой атаки пострадали внешняя и внутренняя оболочка арки. Там образовалось отверстие диаметром примерно 6 метров, также повреждено некоторое оборудование и электрические кабели. Однако опорные балки не получили значительных повреждений. Представители МАГАТЭ подтвердили сообщения украинской власти, что уровень радиации на месте не изменился.

В течение 10 суток продолжался пожар, который удалось обуздать благодаря исключительным усилиям работников ГСЧС и ЧАЭС.

Строительство нового безопасного конфаймента стоимостью 1,5 миллиарда евро, состоящего из двух двойных арок, было завершено в 2017 году. Конструкция накрыла саркофаг советских времен, установленный над четвертым реактором Чернобыльской АЭС, где в 1986 году произошла авария.

Ранее сообщалось, что по предварительным оценкам, ремонт защитного купола над энергоблоком № 4 Чернобыльской атомной электростанцией, которую повредил российский ударный дрон, будет стоить более 25 миллионов евро.

Доноры Международного счета сотрудничества по Чернобыльской катастрофе (ICCA), которым руководит Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), одобрили план подготовительных работ по ремонту нового безопасного конфаймента (НБК) на Чернобыльской АЭС. На разработку инженерных решений и первоначальные закупки выделено 30 миллионов евро.