США виділять $100 млн на ремонт конфайнмента Чорнобильської АЕС

Сполучені Штати виділять 100 млн доларів на ремонт конфайнмента Чорнобильської атомної електростанції, який був пошкоджений унаслідок атаки російського дрона. Кошти стануть частиною міжнародних зусиль із відновлення захисної інфраструктури об’єкта та посилення радіаційної безпеки в Європі.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення міністра енергетики Дениса Шмигаля.

Про фінансування стало відомо після переговорів з міжнародними партнерами під час Міжнародної Чорнобильської конференції. Під час зустрічей обговорювалися загальні потреби для відновлення конфайнмента, які наразі оцінюються приблизно у 500 млн євро.

Американський внесок є одним із найбільших оголошених пакетів підтримки на цьому етапі. В Україні окремо подякували Державному департаменту США, міністру енергетики Крісу Райту та американській делегації, яка працювала в Києві.

Конфайнмент ЧАЕС є критично важливим об’єктом, що ізолює пошкоджений четвертий енергоблок станції та мінімізує ризики витоку радіоактивних матеріалів. Його пошкодження створює не лише український, а й загальноєвропейський безпековий виклик.

Росіяни завдали удару по саркофагу ЧАЕС

Російський ударний дрон із фугасною бойовою частиною влучив 14 лютого 2025 року в укриття, яке береже світ від радіації зруйнованого 4-го енергоблоку ЧАЕС.

Внаслідок дронової атаки постраждали зовнішня і внутрішня оболонка арки. Там утворився отвір діаметром приблизно 6 метрів, також пошкоджене деяке обладнання та електричні кабелі. Проте опорні балки не зазнали значних пошкоджень. Представники МАГАТЕ підтвердили повідомлення української влади, що рівень радіації на місці не змінився.

Протягом 10 діб тривала пожежа, яку вдалося приборкати завдяки виключним зусиллям працівників ДСНС та ЧАЕС.

Будівництво нового безпечного конфайнменту вартістю 1,5 мільярда євро, що складається з двох подвійних арок, завершили у 2017 році. Конструкція накрила саркофаг радянських часів, встановлений над четвертим реактором Чорнобильської АЕС, де у 1986 році сталася аварія.

Раніше повідомлялося, що за попередніми оцінками, ремонт захисного купола над енергоблок № 4 Чорнобильської атомної електростанцією, яку пошкодив російський ударний дрон, коштуватиме понад 25 мільйонів євро.

Донори Міжнародного рахунку співробітництва з питань Чорнобильської катастрофи (ICCA), яким керує Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР), схвалили план підготовчих робіт для ремонту нового безпечного конфайнменту (НБК) на Чорнобильській АЕС. На розробку інженерних рішень та початкові закупівлі виділено 30 мільйонів євро.