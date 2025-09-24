Запланована подія 2

Стало известно, кто будет разрабатывать госсистему онлайн-мониторинга в сфере игорного бизнеса

казино
Фото: Depositphotos

Государственное агентство по контролю игорного и лотерейного бизнеса в Украине PlayCity и ООО "Компьютерные информационные технологии" заключили договор на разработку государственной системы онлайн-мониторинга (ГСОМ); подрядчик начинает работу над проектом.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба PlayCity.

Отмечается, что ООО "Компьютерные информационные технологии" стало победителем открытого тендера и приступит к разработке госсистемы онлайн-мониторинга, которая станет ключевым шагом к прозрачной и контролируемой индустрии азартных игр в Украине.

В PlayCity отметили, что уже в конце года планируется запустить первую очередь системы. Это позволит обеспечить надлежащий контроль над операторами, что минимизирует теневой оборот средств и усилит защиту прав игроков.

Каков опыт разработчика

ООО "Компьютерные информационные технологии" имеет большой опыт во внедрении govtech-решений для Украины и международных заказчиков:

  • Liquio – платформа для цифровых госуслуг в Европе и Африке;
  • "е-Консул" – система для работы украинских дипучреждений;
  • "Киев Цифровой" – экосистема сервисов для жителей столицы; 
  • антикоррупционные онлайн-сервисы в сфере дипломирования моряков и строительства, а также сервисы для ветеранов.

О PlayCity

PlayCity - украинское государственное агентство для   регулирование рынка азартных игр и лотерей. Создано 21 марта 2025 года. Оно заменило ликвидированную Комиссию по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ). Работает под контролем Минцифры Украины. Является частью реформы сектора азартных игр и считается центральным органом исполнительной власти.

Ранее PlayCity приступил к выдаче лицензий в сфере азартных игр, благодаря которым бюджет дополнительно получит 50 миллионов грн.

Автор:
Светлана Манько