Стало известно, кто будет разрабатывать госсистему онлайн-мониторинга в сфере игорного бизнеса
Государственное агентство по контролю игорного и лотерейного бизнеса в Украине PlayCity и ООО "Компьютерные информационные технологии" заключили договор на разработку государственной системы онлайн-мониторинга (ГСОМ); подрядчик начинает работу над проектом.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба PlayCity.
Отмечается, что ООО "Компьютерные информационные технологии" стало победителем открытого тендера и приступит к разработке госсистемы онлайн-мониторинга, которая станет ключевым шагом к прозрачной и контролируемой индустрии азартных игр в Украине.
В PlayCity отметили, что уже в конце года планируется запустить первую очередь системы. Это позволит обеспечить надлежащий контроль над операторами, что минимизирует теневой оборот средств и усилит защиту прав игроков.
Каков опыт разработчика
ООО "Компьютерные информационные технологии" имеет большой опыт во внедрении govtech-решений для Украины и международных заказчиков:
- Liquio – платформа для цифровых госуслуг в Европе и Африке;
- "е-Консул" – система для работы украинских дипучреждений;
- "Киев Цифровой" – экосистема сервисов для жителей столицы;
- антикоррупционные онлайн-сервисы в сфере дипломирования моряков и строительства, а также сервисы для ветеранов.
О PlayCity
PlayCity - украинское государственное агентство для регулирование рынка азартных игр и лотерей. Создано 21 марта 2025 года. Оно заменило ликвидированную Комиссию по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ). Работает под контролем Минцифры Украины. Является частью реформы сектора азартных игр и считается центральным органом исполнительной власти.
Ранее PlayCity приступил к выдаче лицензий в сфере азартных игр, благодаря которым бюджет дополнительно получит 50 миллионов грн.