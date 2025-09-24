Запланована подія 2

Стало відомо, хто розроблятиме держсистему онлайн-моніторингу у сфері грального бізнесу

Державне агентство з контролю грального та лотерейного бізнесу в Україні PlayCity та ТОВ "Комп’ютерні інформаційні технології" уклали договір на розробку державної системи онлайн-моніторингу (ДСОМ); підрядник розпочинає роботу над проєктом.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба PlayCity.

Зазначається, що ТОВ "Комп’ютерні інформаційні технології" стало переможцем відкритого тендеру і розпочинає розробку держсистеми онлайн-моніторингу, яка стане ключовим кроком до прозорої та контрольованої індустрії азартних ігор в Україні.

У PlayCity зауважили, що вже наприкінці року планують запустити першу чергу системи. Це дасть змогу забезпечити належний контроль за операторами, що мінімізує тіньовий обіг коштів і посилить захист прав гравців.

Який досвід розробника

ТОВ "Комп’ютерні інформаційні технології"  має великий досвід у впровадженні govtech-рішень для України та міжнародних замовників:

  • Liquio — платформа для цифрових держпослуг у Європі та Африці;
  •  Е-Консул — система для роботи українських дипустанов;
  • Київ Цифровий — екосистема сервісів для мешканців столиці; антикорупційні онлайн-сервіси у сферах дипломування моряків та будівництва, а також сервіси для ветеранів.

Про PlayCity

PlayCity — українське державне агентство для регулювання ринку азартних ігор і лотерей. Створене 21 березня 2025 року. Воно замінило ліквідовану Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ). Працює під контролем Мінцифри України. Є частиною реформи сектору азартних ігор і вважається центральним органом виконавчої влади.

Раніше PlayCity розпочав видачу ліцензій у сфері азартних ігор, завдяки яким бюджет додатково отримає 50 мільйонів грн.

Автор:
Світлана Манько