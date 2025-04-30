Стало известно, кто из министров нанял себе больше всего советников

Рекордсменом по количеству советников среди всех членов правительства стал министр финансов Сергей Марченко. Их у него насчитывается 37 человек.

Об этом пишет "Главком".

Кто получает зарплату из бюджета

По данным издания, штатными советниками, получающими зарплату из бюджета, являются пять человек: Иван Богдан, Роман Горбуненко, Ирина Жигулина, Дмитрий Коваленко и Олег Павловский.

В ответе на информационный запрос редакции Министерство финансов не раскрывает суммы зарплат с надбавками, получаемыми штатными советниками, отмечая лишь, что должностной оклад советников составляет 17,8 тыс. грн. Они также получают надбавку за выслугу лет, за интенсивность труда и за выполнение особо важной работы.

Известные личности среди советников

Кроме этого, министр Сергей Марченко пользуется услугами 32 внештатных советников. Среди них есть личности известные за пределами Украины:

эксперт Центрального банка Японии Танака Масару (ранее работал в Центральных банках Японии, Объединенных Арабских Эмиратов и Мьянмы);

(ранее работал в Центральных банках Японии, Объединенных Арабских Эмиратов и Мьянмы); бывший заместитель председателя Центрального банка России, а ныне соучредитель Фонда Бориса Немцова "За свободу" Сергей Алексашенко ;

; член Совета директоров Европейского банка реконструкции и развития и заместитель председателя наблюдательного совета "ПриватБанка" Артем Шевалев .

Также советниками Марченко четверо бывших чиновников: эксзамминистра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Инна Драганчук; эксзамминистра финансов и бывший уполномоченный по вопросам управления государственным долгом Виталий Лисовенко; эксзамминистра образования и науки, а теперь первый проректор Киевской школы экономики Егор Стадный; бывший заместитель министра финансов Василий Шкураков.

Кроме того, внештатным советником министра финансов считается политтехнолог Борис Тизенгаузен. В 2014-2019 он был внештатным советником Администрации президента Петра Порошенко. Между тем, в то время Сергей Марченко работал заместителем главы Администрации президента.

Заметим, в прошлом году сумма денежных активов действующих членов Кабинета Министров Украины превысила показатель в 2023 году на 13%, а зарплата чиновников в 2024 году увеличилась на 24%.

Министр финансов Сергей Марченко заработал 5,5 млн грн, что на 32% больше аналогичного показателя за предыдущий год. Его зарплата выросла на 22%.

Наибольший доход за 2024 год в 37,5 млн. грн. задекларировал вице-премьер-министр Украины Алексей Чернышев.