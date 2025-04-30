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Названо рекордсмена серед міністрів за кількістю радників

Міністр фінансів України Сергій Марченко.
Міністр фінансів України Сергій Марченко. Фото: facebook.com/sergey.marchenko

Рекордсменом за кількістю радників серед всіх членів уряду став міністр фінансів Сергій Марченко. Їх у нього нараховується 37.

Про це пише "Главком".

Хто отримує зарплату з бюджету

За даними видання, штатними радниками, які отримують зарплату з бюджету, є п’ятеро осіб: Іван Богдан, Роман Горбуненко, Ірина Жигуліна, Дмитро Коваленко і Олег Павловський.

У відповіді на інформаційний запит редакції, Міністерство фінансів не  розкриває суми зарплат з надбавками, які одержують штатні радники, зазначаючи лише, що посадовий оклад радників становить 17,8 тис. грн. Вони також отримують надбавку за вислугу років, за інтенсивність праці і за виконання особливо важливої роботи.

Відомі особистості серед радників

Крім цього, міністр Сергій Марченко користується послугами 32 позаштатних радників. Серед них є особистості відомі за межами України:

  •  експерт Центрального банку Японії Танака Масару (раніше працював в Центральних банках Японії, Об'єднаних Арабських Еміратів та М'янми);
  • колишній заступник голови Центрального банку Росії, а нині співзасновник Фонду Бориса Нємцова "За свободу" Сергій Алєксашенко;
  • член Ради директорів Європейського банку реконструкції та розвитку і заступник голови наглядової ради "Приватбанку" Артем Шевальов.

Також радниками Марченка є четверо колишніх урядовців: ексзаступниця міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Інна Драганчук; ексзаступник міністра фінансів і колишній уповноважений з питань управління державним боргом Віталій Лісовенко; ексзаступник міністра освіти і науки, а тепер перший проректор Київської школи економіки Єгор Стадний; колишній заступник міністра фінансів Василь Шкураков.

Крім того, позаштатним радником міністра фінансів рахується політтехнолог Борис Тізенгаузен. У 2014-2019 роках він був позаштатним радником Адміністрації президента Петра Порошенка. Між іншим, у той час Сергій Марченко працював заступником глави Адміністрації президента.

Зауважимо, торік сума грошових активів чинних членів Кабінету Міністрів України перевищила показник 2023-го на 13%, а зарплата урядовців у 2024 році збільшилася на 24%.

Міністр фінансів Сергій Марченко заробив 5,5 млн грн, що на 32 % більше ніж аналогічний показник за попередній рік.Його зарплата зросла на 22%.

Найбільший дохід за 2024 рік у 37,5 млн грн задекларував віце-прем'єр-міністр України Олексій Чернишов. 

Автор:
Світлана Манько