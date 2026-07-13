Стефанишина попросила об отставке с должности посла в США: в ближайшее время ей могут объявить подозрение

Посол Украины в США Ольга Стефанишина написала заявление о завершении дипломатической службы, объяснив это личными обстоятельствами. В то же время ходят слухи о возможном новом подозрении НАБУ относительно нее.

Как пишет Delo.ua, о решении Стефанишиной сообщило агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на осведомленный источник.

Отмечается, что Стефанишина попросила о завершении службы по личным обстоятельствам еще на прошлой неделе.

По словам собеседника агентства, в Офисе президента ее работой удовлетворены.

Возможно подозрение от НАБУ

Народный депутат Алексей Гончаренко написал, что, по информации его источников, НАБУ может объявить Стефанишиной подозрение. Он также отметил, что несколько дней назад Стефанишина приехала в Киев и присутствовала на встрече президента Владимира Зеленского с сенатором Линдси Грэм и конгрессменом Майклом Макколом.

Журналист-расследователь Юрий Николов привел схожую информацию. По его словам, два источника, не связанных с НАБУ, сообщили ему, что Стефанишиной готовят новое подозрение — на этот раз относительно доходов, которые следствие считает незаконными. По словам Николова, речь идет не о масштабных суммах, а о чем-то меньшем — вроде недвижимости или автомобиля.

Скандал по коррупции в АРМА и Стефанишиной

Ольга Стефанишина начала свою работу в должности посла Украины в США в сентябре 2025 года.

Ранее Стефанишина занимала должности вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины (2020-2024) и вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины - министерки юстиции Украины (2024-2025).

Еще в прошлом году расследование журналистов выявило коррупцию у АРМА. В нем говорится, что компания, которая в 2025 году получила в управление знаковый Дом профсоюзов в центре Киева, имеет прямую связь с бывшим мужем Ольги Стефанишиной — Михаилом Стефанишиным.

Хотя Стефанишин официально разведен с ним с 2017 года, расследование показало, что их связи сохранились.

Компании, связанные с ним, получили уже не менее четырех крупных объектов арестованного имущества от АРМА. Формально он не владелец этих компаний, но журналисты проследили бизнес-связи и участие его ближайшего окружения в структуре собственности.

Так, компания "КАМпаритет", которая по данным журналистов связана с бывшим мужем Стефанишиной, стала управляющим Домом профсоюзов .

За данным YouControl консорциум "Управляющая компания "КАМпаритет" зарегистрирован в Киеве в мае 2024 года. Основным видом деятельности компании является управление недвижимым имуществом на договорной основе или за вознаграждение.

Стефанишина в свою очередь заявила, что не имеет никакого отношения к деятельности эксчеловика, фигурирующего в расследовании. С последним она якобы только общается по поводу общих детей, но в расследовании говорилось, например, о том, как чиновник взяла бывшего на встречу с митрополитом Эпифанием в конце 2022-го, о чем есть фотодоказательства.

Уход Стефанишиной совпадает по времени с масштабной перезагрузкой правительства: Зеленский анонсировал, что премьер Юлия Свириденко покинет пост ради нового направления работы в отношениях с ключевым партнером - по неофициальной информации нардепа Ярослава Железняка, речь идет именно о должности посла в США.