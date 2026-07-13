Стефанішина попросила про звільнення з посади посла в США: найближчим часом їй можуть оголосити підозру

Посол України в США Ольга Стефанішина написала заяву про завершення дипломатичної служби, пояснивши це особистими обставинами. Водночас ширяться чутки про можливу нову підозру НАБУ щодо неї.

Як пише Delo.ua, про рішення Стефанішиної повідомило агенство "Інтерфакс-Україна" з посиланням на обізнане джерело.

Зазначається, що Стефанішина попросила про завершення служби з особистих обставин іще минулого тижня.

За словами співрозмовника агентства, в Офісі президента її роботою задоволені.

Можлива підозра від НАБУ

Народний депутат Олексій Гончаренко написав, що, за інформацією його джерел, НАБУ може оголосити Стефанішиній підозру. Він також зазначив, що кілька днів тому Стефанішина приїхала до Києва і була присутня на зустрічі президента Володимира Зеленського із сенатором Ліндсі Грем та конгресменом Майклом Макколом.

Журналіст-розслідувач Юрій Ніколов навів схожу інформацію. За його словами, двоє джерел, не пов'язаних з НАБУ, повідомили йому, що Стефанішиній готують нову підозру — цього разу щодо доходів, які слідство вважає незаконними. За словами Ніколова, йдеться не про масштабні суми, а про щось менше — на кшталт нерухомості чи автомобіля.

Скандал щодо корупції в АРМА та Стефанішиної

Ольга Стефанішина почала свою роботу на посаді посла України у США у вересні 2025 року.

Раніше Стефанішина обіймала посади віцепрем'єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України(2020-2024) і віцепрем'єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України -міністерки юстиції України(2024-2025).

Ще минулого року розслідування журналістів виявило корупцію у АРМА. У ньому йдеться про те, що компанія, яка у 2025 році отримала в управління знаковий Будинок профспілок у центрі Києва, має прямий зв’язок із колишнім чоловіком Ольги Стефанішиної — Михайлом Стефанішиним.

Хоча Стефанішина офіційно розлучена з ним із 2017 року, розслідування показало, що їхні зв’язки збереглися.

Компанії, пов’язані з ним, отримали вже щонайменше чотири великі об’єкти арештованого майна від АРМА. Формально він не є власником цих компаній, але журналісти простежили бізнес-зв’язки та участь його найближчого оточення у структурі власності.

Так, компанія "КАМпарітет", яка за даними журналістів пов’язана з колишнім чоловіком Стефанішиної, стала управителем Будинку профспілок.

За даними YouControl консорціум "Управляюча компанія "КАМпарітет" зареєстрований в Києві в травні 2024 року. Основним видом діяльності компанії є управління нерухомим майном на договірній основі або за винагороду.

Стефанішина своєю чергою заявила, що не має жодного відношення до діяльності ексчоловіка, який фігурує у розслідуванні. З останнім вона нібито лише спілкується щодо спільних дітей, але в розслідуванні йшлось, наприклад, про те, як урядовиця взяла колишнього на зустріч з митрополитом Епіфанієм наприкінці 2022-го, про що є фотодокази.

Відхід Стефанішиної збігається у часі з масштабним перезавантаженням уряду: Зеленський анонсував, що прем'єрка Юлія Свириденко залишить посаду заради нового напрямку роботи у відносинах із ключовим партнером - за неофіційною інформацією нардепа Ярослава Железняка, йдеться саме про посаду посла у США.