Stellantis отзывает 375 тысяч гибридных Jeep из-за риска возгорания

Автопроизводитель Stellantis объявил о глобальном отзыве 375 тысяч гибридных внедорожников Jeep. Отзыв охватывает модели Jeep Wrangler 4xe 2020-2025 годов выпуска и Jeep Grand Cherokee 4xe 2022-2026 годов. Около 320 тысяч автомобилей находятся в США, остальные – в других странах.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Reuters.

Причиной отзыва стала неисправность аккумуляторов, которая может привести к пожару. Компания уже зарегистрировала 19 случаев возгорания и одну травму, связанную с этой проблемой.

Компания заявила, что отзыв автомобилей неизбежен, но к тому времени владельцам следует парковаться подальше от зданий и воздерживаться от зарядки транспортных средств из-за риска пожара.

Проблемы с аккумуляторами Samsung

Аккумуляторы для отозванных автомобилей производила южнокорейская компания Samsung SDI. Совместное расследование установило, что причиной пожаров становится повреждение сепаратора внутри элементов батареи.

Это уже не первый отзыв гибридных Jeep из-за проблем с аккумуляторами. В 2024 году Stellantis отозвал 154 тысячи таких автомобилей по аналогичным причинам. По информации Национального управления безопасности дорожного движения США, даже машины, прошедшие предварительный ремонт в 2023-2024 годах, будут нуждаться в повторном обслуживании.

Девять из 19 зарегистрированных пожаров произошли в автомобилях, уже получивших обновление программного обеспечения во время прошлогоднего отзыва.

Отмечается, что это уже не первый масштабный отзыв Stellantis в этом году: в октябре компания также отозвала более 298 тысяч автомобилей в США из-за риска повторной продажи без надлежащего обновления систем безопасности.

Напомним, в сентябре Hyundai Motor объявила об отзыве 568 580 автомобилей Palisade в США после обнаружения дефектов в системе ремней безопасности. По данным Национального управления безопасности дорожного движения США (NHTSA), проблема касается пряжек ремней, которые могут ненадежно фиксировать пассажиров в случае столкновения.

Китайский автопроизводитель BYD объявил о самом большом отзыве в своей истории — более 115 000 автомобилей серий Tang и Yuan Pro, выпущенных между 2015 и 2022 годами, из-за конструктивных дефектов и рисков безопасности, связанных с аккумуляторами.