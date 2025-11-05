Stellantis відкликає 375 тисяч гібридних Jeep через ризик займання

Автовиробник Stellantis оголосив про глобальне відкликання 375 тисяч гібридних позашляховиків Jeep. Відкликання охоплює моделі Jeep Wrangler 4xe 2020-2025 років випуску та Jeep Grand Cherokee 4xe 2022-2026 років. Близько 320 тисяч автомобілів знаходяться у США, решта — в інших країнах.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Reuters.

Причиною відкликання стала несправність акумуляторів, яка може спричинити пожежу. Компанія вже зареєструвала 19 випадків займання та одну травму, пов'язану з цією проблемою.

Компанія заявила, що відкликання автомобілів неминуче, але до того часу власникам слід паркуватися подалі від будівель та утримуватися від заряджання транспортних засобів через ризик пожежі.

Проблеми з акумуляторами Samsung

Акумулятори для відкликаних автомобілів виробляла південнокорейська компанія Samsung SDI. Спільне розслідування встановило, що причиною пожеж стає пошкодження сепаратора всередині елементів батареї.

Це вже не перше відкликання гібридних Jeep через проблеми з акумуляторами. У 2024 році Stellantis відкликав 154 тисячі таких автомобілів з аналогічних причин. За інформацією Національного управління безпеки дорожнього руху США, навіть машини, що пройшли попередній ремонт у 2023-2024 роках, потребуватимуть повторного обслуговування.

Дев'ять з 19 зареєстрованих пожеж сталися в автомобілях, які вже отримали оновлення програмного забезпечення під час минулорічного відкликання.

Зазначається, що це вже не перше масштабне відкликання Stellantis цього року: у жовтні компанія також відкликала понад 298 тисяч автомобілів у США через ризик повторного продажу без належного оновлення систем безпеки.

Нагадаємо, у вересні Hyundai Motor оголосила про відкликання 568 580 автомобілів Palisade у США після виявлення дефектів у системі ременів безпеки. За даними Національного управління безпеки дорожнього руху США (NHTSA), проблема стосується пряжок ременів, які можуть ненадійно фіксувати пасажирів у разі зіткнення.

Китайський автовиробник BYD оголосив про найбільше відкликання у своїй історії — понад 115 000 автомобілів серій Tang та Yuan Pro, випущених між 2015 і 2022 роками, через конструктивні дефекти та ризики безпеки, пов’язані з акумуляторами.