Штраф в 3,8 млн грн: НБУ будет защищать в суде правомерность принятой меры влияния к РВС Банку

Национальный банк Украины заявил, что будет защищать в суде правомерность меры влияния – штрафа в размере 3,8 млн грн – принятой к АО "РВС Банк" за нарушения в сфере финмониторинга. Банк обжаловал решение регулятора в судебном порядке.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Национальный банк будет защищать в суде правомерность примененного к АО "РВС Банк" меры влияния в виде наложения штрафа за нарушение требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, обжалуемого этим".

По информации НБУ, штраф был наложен в октябре 2025 года. Нарушение заключалось в ненадлежащем исполнении банком обязанности применять в своей деятельности риск-ориентированный подход.

НБУ признал неплатежеспособным РВС Банк

4 ноября 2025 года правление НБУ приняло решение об отнесении АО "РВС Банк" к категории неплатежеспособных. Ранее банк был отнесен к категории проблемных, но продолжал вести рисковую деятельность и нарушать пруденциальные нормативы.

Доля финучреждения составила 0,04% от активов платежеспособных банков на 01 октября 2025 года.

В декабре 2024 года НБУ оштрафовал РВС Банк на 135,15 млн грн за нарушение требований финмониторинга. Банк добровольно уплатил штраф в полном объеме.