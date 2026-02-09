Запланована подія 2

Штраф у 3,8 млн грн: НБУ захищатиме в суді правомірність застосованого заходу впливу до РВС Банку

НБУ захищатиме в суді правомірність застосованого заходу впливу до РВС Банку / НБУ

Національний банк України заявив, що захищатиме в суді правомірність штрафу у розмірі 3,8 млн грн, застосованого до АТ "РВС Банк" за порушення у сфері фінмоніторингу. Банк оскаржив це рішення регулятора у судовому порядку.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба НБУ.

"Національний банк захищатиме в суді правомірність застосованого до АТ "РВС Банк" заходу впливу у вигляді накладення штрафу за порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, оскарженого цим банком у судовому порядку", - йдеться у повідомленні.

За інформацією НБУ, штраф було накладено у жовтні 2025 року. Порушення полягало у неналежному виконанні банком обов’язку застосовувати у своїй діяльності ризик-орієнтований підхід.

НБУ визнав неплатоспроможним РВС Банк

4 листопада 2025 року правління НБУ ухвалило рішення про віднесення АТ "РВС Банк" до категорії неплатоспроможних. Раніше банк був віднесений до категорії проблемних, однак продовжував вести ризикову діяльність та порушувати пруденційні нормативи.

Частка фінустанови становила 0,04% від активів платоспроможних банків станом на 01 жовтня 2025 року.

У грудні 2024 року НБУ оштрафував РВС Банк на 135,15 млн грн за порушення вимог фінмоніторингу. Банк добровільно сплатив штраф у повному обсязі.

Автор:
Тетяна Ковальчук