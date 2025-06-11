Страны мира и авиакомпании призывают Трампа не вводить новые пошлины на самолеты: что известно

Канада, Китай, Япония, Мексика, Швейцария, страны Европейского союза, а также авиагиганты настойчиво призвали администрацию Трампа не вводить новые пошлины на импортируемые коммерческие самолеты и запчасти. В частности, в ЕС готовы рассмотреть различные варианты "для обеспечения равных условий игры".

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Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на публикацию R euters.

В начале мая Министерство торговли США приступило к расследованию по статье 232 "Национальная безопасность" по импорту коммерческих самолетов, реактивных двигателей и запчастей, которое может стать основанием для еще более высоких пошлин на такой импорт.

Авиакомпании и авиапроизводители стремятся восстановить беспошлинный режим в соответствии с Соглашением о гражданской авиации 1979 года, которое обеспечило американской промышленности годовой профицит торгового баланса в размере 75 миллиардов долларов.

Правительства многих стран выразили обеспокоенность по поводу возможных последствий новых пошлин США.

"Как надежные торговые партнеры, Европейский союз и Соединенные Штаты должны укреплять свою торговлю по самолетам и авиазапчастям, а не препятствовать ей, вводя торговые ограничения", — отметили в ЕС и добавили, что готовы рассмотреть варианты "для обеспечения равных условий игры".

Трамп уже ввел пошлины в размере 10% почти на весь импорт самолетов и запчастей.

"Ни одна страна или регион не должны пытаться поддерживать развитие своей отечественной авиастроительной промышленности за счет подавления иностранных конкурентов", — подчеркнуло китайское правительство.

Отдельно американский производитель самолетов Boeing сослался на недавнее торговое соглашение с Великобританией, о котором было объявлено в мае и обеспечивает беспошлинный режим для самолетов и запчастей.

"Соединенные Штаты должны гарантировать беспошлинный режим для коммерческих самолетов и их частей в любом заключенном торговом соглашении, аналогично усилиям с Великобританией", — заявила компания Boeing.

В свою очередь американская авиакомпания Delta Air Lines отметила: "Сегодня нереально и глупо создавать 100% внутреннюю цепочку поставок в любой стране".

Кроме того, гендиректор авиапроизводителя Airbus Americas Робин Хейс отметил, что пошлины США "на авиацию ставят под угрозу внутреннее производство коммерческих самолетов".

Напомним, в мае Федеральный суд по международной торговле Соединенных Штатов заблокировал введение пошлин, введенных Дональдом Трампом, постановив, что президент США превысил свои полномочия.