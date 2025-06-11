Країни світу та авіакомпанії закликають Трампа не вводити нові мита на літаки: що відомо

Канада, Китай, Японія, Мексика, Швейцарія, країни Європейського союзу, а також авіагіганти, наполегливо закликали адміністрацію Трампа не вводити нові мита на імпортовані комерційні літаки та запчастини. Зокрема в ЄС готові розглянути різні варіанти "для забезпечення рівних умов гри".

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Reuters.

На початку травня Міністерство торгівлі США почало розслідування за статтею 232 "Національна безпека" щодо імпорту комерційних літаків, реактивних двигунів і запчастин, яке може стати підставою для ще більш високих мит на такий імпорт.

Авіакомпанії та авіавиробники прагнуть відновити безмитний режим відповідно до Угоди про цивільну авіацію 1979 року, яка забезпечила американській промисловості річний профіцит торгового балансу у розмірі 75 мільярдів доларів.

Уряди багатьох країн висловили стурбованість щодо можливих наслідків нових мит США.

"Як надійні торгові партнери, Європейський союз і Сполучені Штати повинні зміцнювати свою торгівлю щодо літаків та авіазапчастин, а не перешкоджати їй, запроваджуючи торгові обмеження", — зазначили у ЄС і додали, що готові розглянути варіанти "для забезпечення рівних умов гри".

Трамп уже запровадив мита у розмірі 10% майже на весь імпорт літаків та запчастин.

"Жодна країна чи регіон не повинні намагатися підтримувати розвиток своєї вітчизняної авіабудівної промисловості за рахунок придушення іноземних конкурентів", — наголосив китайський уряд.

Окремо американський виробник літаків Boeing послався на недавню торгову угоду з Великобританією, про яку було оголошено в травні і яка забезпечує безмитний режим для літаків і запчастин.

"Сполучені Штати повинні гарантувати безмитний режим для комерційних літаків та їх частин у будь-якій укладеній торговій угоді, аналогічно до зусиль з Великобританією", — заявила компанія Boeing.

У свою чергу американська авіакомпанія Delta Air Lines зазначила: "Сьогодні нереально і нерозумно створювати 100% внутрішній ланцюжок поставок у будь-якій країні".

Крім того гендиректор авіавиробника Airbus Americas Робін Хейс зазначив, що мита США "на авіацію ставлять під загрозу внутрішнє виробництво комерційних літаків".

Нагадаємо, у травні Федеральний суд з міжнародної торгівлі Сполучених Штатів заблокував запровадження мит, введених Дональдом Трампом, постановивши, що президент США перевищив свої повноваження.