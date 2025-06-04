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Стратегия развития финансового рынка Украины: выполнено 87% мероприятий в 2024 году

НБУ
Финансовая стабильность во время войны / НБУ

В конце 2024 года финансовые регуляторы Украины отчитываются об успешном выполнении "Стратегии развития финансового рынка". В частности, 87% мероприятий уже реализовано или идут по плану.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Финансовый рынок Украины

По состоянию на конец 2024 г. наблюдается положительная динамика в достижении стратегических целей. В частности, 87% мер стратегии уже выполнены или реализуются согласно плану.

Успешно завершены четыре ключевые инициативы:

  • расширение ассортимента государственных облигаций;
  • утверждение Национальной стратегии доходов на 2024-2030 годы;
  • усовершенствование корпоративного управления в финансовом секторе;
  • улучшение системы раскрытия информации эмитентами.

Лучший прогресс зафиксирован в направлении "Макроэкономическая стабильность" — 25%, а также в реализации цели "Финансовая стабильность" — 7%.

Большинство мер имеют длительный срок выполнения, в частности, связанный с принятием законодательных инициатив в парламенте, и выполняются согласно графику.

Также ключевыми достижениями реализации стратегии за 2023-2024 годы являются:

  • утверждение Стратегии смягчения валютных ограничений, перехода к большей гибкости обменного курса и возвращение к инфляционному таргетированию;
  • утверждение Среднесрочной стратегии управления государственным долгом на 2024-2026 годы;
  • утверждение Стратегии по развитию кредитования;
  • утверждение Стратегии Фонда развития предпринимательства;
  • утверждение Национальной стратегии развития финансовой грамотности к 2030 году;
  • усовершенствование системы управления государственными финансами и публичными инвестициями;
  • проведение оценки устойчивости, включающей AQR и оценку показателей деятельности 20 крупнейших банков по базовому сценарию с определением необходимых уровней нормативов достаточности капитала;
  • принятие Закона Украины "О кредитных союзах";
  • допуск ценных бумаг иностранных эмитентов к обращению на территории Украины, в частности, ценных бумаг иностранных эмитентов (индекс S&P 500) и долговых ценных бумаг;
  • принятие Закона Украины "Об аграрных нотах", предусматривающий введение нового финансового инструмента – аграрной ноты как неэмиссионной ценной бумаги;
  • внесение изменений в Закон Украины "О государственном регулировании рынков капитала и организованных товарных рынков" и некоторые другие законодательные акты Украины относительно регулирования и надзора на рынках капитала и организованных товарных рынках;
  • реализация пилотного проекта по регистрации выпуска кредитных нот

Что известно о стратегии

В 2023 году Национальный банк Украины, Министерство финансов, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку и Фонд гарантирования вкладов физических лиц утвердили "Стратегию развития финансового сектора Украины".

Ее цель — дальнейшее реформирование и развитие финансового сектора для обеспечения его устойчивости, эффективности, конкурентоспособности и интеграции в мировое финансовое пространство.

Документ определяет пять стратегических целей: макроэкономическую стабильность, финансовую стабильность, поддержку восстановления страны через финансовую систему, современные финансовые услуги и повышение институциональной способности регуляторов и Фонда гарантирования вкладов. Эти цели распределены на 26 стратегических инициатив, которые реализуются через 99 конкретных мер. Мониторинг прогресса осуществляется по 11 ключевым индикаторам.

Недавно НБУ обновил подход к авторизации небанковских финансовых учреждений, чтобы обезопасить финансовый рынок страны от влияния государства-агрессора и позволить платежным учреждениям совмещать новые виды деятельности с предоставлением финансовых платежных услуг.

Автор:
Ольга Опенько