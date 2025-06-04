Стратегія розвитку фінансового ринку України: виконано 87% заходів у 2024 році

Наприкінці 2024 року фінансові регулятори України звітують про успішне виконання “Стратегії розвитку фінансового ринку”. Зокрема, 87% заходів уже реалізовано або йдуть за планом.

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Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу регулятора.

Фінансовий ринок України

Станом на кінець 2024 року спостерігається позитивна динаміка у досягненні стратегічних цілей. Зокрема, 87% заходів стратегії вже виконано або реалізуються згідно з планом.

Успішно завершено чотири ключові ініціативи:

розширення асортименту державних облігацій;

затвердження Національної стратегії доходів на 2024–2030 роки;

вдосконалення корпоративного управління у фінансовому секторі;

покращення системи розкриття інформації емітентами.

Найкращий прогрес зафіксовано у напрямку "Макроекономічна стабільність" — 25%, а також у реалізації цілі "Фінансова стабільність" — 7%.

Більшість заходів мають тривалий термін виконання, зокрема пов’язаний із прийняттям законодавчих ініціатив у парламенті, і виконуються згідно з графіком.

Також ключовими досягненнями реалізації стратегії за 2023–2024 роки є:

затвердження Стратегії пом’якшення валютних обмежень, переходу до більшої гнучкості обмінного курсу та повернення до інфляційного таргетування;

затвердження Середньострокової стратегії управління державним боргом на 2024–2026 роки;

затвердження Стратегії з розвитку кредитування;

затвердження Стратегії Фонду розвитку підприємництва;

затвердження Національної стратегії розвитку фінансової грамотності до 2030 року;

вдосконалення системи управління державними фінансами та публічними інвестиціями;

проведення оцінки стійкості, що включає AQR та оцінку показників діяльності 20 найбільших банків за базовим сценарієм із визначенням необхідних рівнів нормативів достатності капіталу;

ухвалення Закону України "Про кредитні спілки";

допуск цінних паперів іноземних емітентів до обігу на території України, зокрема цінних паперів іноземних емітентів (індекс S&P 500) та боргових цінних паперів;

ухвалення Закону України "Про аграрні ноти", що передбачає запровадження нового фінансового інструменту – аграрної ноти як неемісійного цінного паперу;

внесення змін до Закону України "Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків" та деяких інших законодавчих актів України щодо регулювання та нагляду на ринках капіталу та організованих товарних ринках;

реалізація пілотного проєкту з реєстрації випуску кредитних нот.

Що відомо про стратегію

У 2023 році Національний банк України, Міністерство фінансів, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб затвердили "Стратегію розвитку фінансового сектору України".

Її мета — подальше реформування та розвиток фінансового сектору для забезпечення його стійкості, ефективності, конкурентоспроможності та інтеграції у світовий фінансовий простір. Стратегія спрямована на здатність протистояти викликам, підтримувати розвиток і сприяти економічному відновленню країни.

Документ визначає п’ять стратегічних цілей: макроекономічна стабільність, фінансова стабільність, підтримка відновлення країни через фінансову систему, сучасні фінансові послуги та підвищення інституційної спроможності регуляторів і Фонду гарантування вкладів. Ці цілі розподілені на 26 стратегічних ініціатив, які реалізуються через 99 конкретних заходів. Моніторинг прогресу здійснюється за 11 ключовими індикаторами.

Додамо, нещодавно НБУ оновив підхід до авторизації небанківських фінансових установ, щоб убезпечити фінансовий ринок країни від впливу держави-агресора та дозволити платіжним установам поєднувати нові види діяльності з наданням фінансових платіжних послуг.