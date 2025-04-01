Компания-разработчик ПО Strategy приобрела биткоины на сумму 1,9 млрд долларов

Американская компания-разработчик программного обеспечения для бизнес-аналитики Strategy (бывшая MicroStrategy) приобрела биткоины на сумму 1,9 млрд долларов, что стало крупнейшим приобретением криптовалюты в виде токенов для нее в этом году.

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Об этом сообщает Вloomberg.

Покупка увеличила владение цифрового актива производителем программного обеспечения эпохи доткомов, ставшего заемным Bitcoin proxy, примерно до $43,4 млрд. Это около 2,5% от всех 21 млн токенов, которые планируется выпустить.

Согласно данным, представленным в Комиссию по ценным бумагам и биржам США 31 марта, бывшая MicroStrategy приобрела 22 048 биткоинов по средней цене около 86 969 долларов США в период с 24 по 30 марта.

В первом квартале Strategy потратила $7,79 млрд на биткоины. Следующая по величине покупка, измеряемая токенами, составила 20356. Всего в течение первого квартала компания американского предпринимателя Майкла Сейлора объявила о девяти таких сделках.

Strategy профинансировала последнюю покупку за счет средств, полученных во время программы продажи обыкновенных акций на рынке и размещения привилегированных акций.

Обычные акции Strategy выросли примерно на 2200% с тех пор, как Сейлор начал инвестировать средства компании в биткоин в качестве хеджирования от инфляции в 2020 году. Биткоин вырос более чем на 600% за тот же период. Хедж-фонды формируют часть спроса на конвертируемые облигации, которые раздаются в ходе публичных размещений, поскольку они ищут стратегию для сделок, включающую покупку облигаций и короткую продажу акций, по сути делая ставку на волатильность базовых акций.

Напомним, майнинговая компания Hut 8 объединится с сыновьями президента США Дональда Трампа Эриком и Дональдом-младшим для запуска компании по майнингу биткоинов под названием American Bitcoin.