Компанія-розробник ПЗ Strategy придбала біткоїни на суму 1,9 млрд доларів

Американська компанія-розробник програмного забезпечення для бізнес-аналітики Strategy (колишня MicroStrategy) придбала біткоїни на суму 1,9 млрд доларів, що стало найбільшим придбанням криптовалюти у вигляді токенів для неї цього року.

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Про це повідомляє Вloomberg.

Купівля збільшила володіння цифрового активу виробником програмного забезпечення епохи доткомів, який став позиковим Bitcoin proxy, приблизно до $43,4 млрд. Це близько 2,5% від усіх 21 млн токенів, які планується випустити.

Згідно з даними, поданими до Комісії з цінних паперів і бірж США 31 березня, колишня MicroStrategy придбала 22048 біткоїнів за середньою ціною близько 86 969 доларів США в період з 24 по 30 березня.

У першому кварталі Strategy витратила $7,79 млрд на біткоїни. Наступна за величиною покупка, яка вимірюється токенами, склала 20356. Загалом протягом першого кварталу компанія американського підприємця Майкла Сейлора оголосила про дев'ять таких угод.

Зазначається, що Strategy профінансувала останню покупку за рахунок коштів, отриманих під час програми продажу звичайних акцій на ринку та розміщення привілейованих акцій.

Звичайні акції Strategy зросли приблизно на 2200% з того часу, як Сейлор почав інвестувати кошти компанії в біткоїн як хеджування від інфляції в 2020 році. Біткоїн виріс більш ніж на 600% за той же період. Хедж-фонди формують частину попиту на конвертовані облігації, які лунають у ході публічних розміщень, оскільки вони шукають стратегію для угод, що включає купівлю облігацій та короткий продаж акцій, по суті роблячи ставку на волатильність базових акцій.

Нагадаємо, майнінгова компания Hut 8 об'єднається із синами президента США Дональда Трампа Еріком та Дональдом-молодшим для запуску компанії з майнінгу біткоїнів під назвою American Bitcoin.