Строительная компания на Буковине вернула государству 3,2 млн грн налоговых долгов

На Буковине дорожно-строительное предприятие полностью возместило более 3,2 млн грн долга по единому социальному взносу (ЕСВ) в ходе досудебного расследования.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба БЭБ.

Как установили детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности (БЭБ) в Черновицкой области, с января по июнь 2025 года компания-подрядчик активно работала, но систематически не перечисляла вклад в государственный бюджет.

Согласно законодательству, уплата ЕСВ обязательна для предприятий независимо от их финансового положения и является первоочередной после выплаты заработной платы.

От своевременности этих поступлений зависит страховой стаж работников, их пенсионное обеспечение, больничные и другие социальные гарантии.

Управляющие компании сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 212-1 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное уклонение от уплаты единого взноса в значительных размерах).

Поскольку предприятие полностью возместило нанесенный государству ущерб, материалы дела вместе с ходатайством об освобождении директора от уголовной ответственности направлены в суд. Окончательное решение примет суд.

Напомним, на Волыни предприятие, специализирующееся на изготовлении материалов для строительства и ремонта дорог, возместило в государственный бюджет более 10,4 миллиона гривен неуплаченных налогов. Пока вся сумма уже поступила в бюджет.