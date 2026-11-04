UA
Запланированное событие 2

НБУ курс:

USD

45,54

--0,13

EUR

51,25

+0,19

Наличный курс:

USD

46,32

46,05

EUR

52,04

51,70

Экономика
Бизнес
Финансы
Карьера
Война
Общество
Новости
Эксперты
Delo становится Dilo

Delo становится Dilo
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
Бизнес безроссийского софта

Бизнес без
российского софта
Лидеры бизнес-репутации 2026

Лидеры бизнес-
репутации 2026
Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
AI Лидеры

AI Лидеры
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Категория
Новости
Дата публикации
Добавить Dilo.ua как предпочитаемый источник в Google

Строительная компания на Буковине вернула государству 3,2 млн грн налоговых долгов

ремонт дорог
Дорожная компания уплатила 3,2 млн грн долга

На Буковине дорожно-строительное предприятие полностью возместило более 3,2 млн грн долга по единому социальному взносу (ЕСВ) в ходе досудебного расследования.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба БЭБ.

Как установили детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности (БЭБ) в Черновицкой области, с января по июнь 2025 года компания-подрядчик активно работала, но систематически не перечисляла вклад в государственный бюджет.

Согласно законодательству, уплата ЕСВ обязательна для предприятий независимо от их финансового положения и является первоочередной после выплаты заработной платы.

От своевременности этих поступлений зависит страховой стаж работников, их пенсионное обеспечение, больничные и другие социальные гарантии.

Управляющие компании сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 212-1 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное уклонение от уплаты единого взноса в значительных размерах).

Поскольку предприятие полностью возместило нанесенный государству ущерб, материалы дела вместе с ходатайством об освобождении директора от уголовной ответственности направлены в суд. Окончательное решение примет суд.

Напомним, на Волыни предприятие, специализирующееся на изготовлении материалов для строительства и ремонта дорог, возместило в государственный бюджет более 10,4 миллиона гривен неуплаченных налогов. Пока вся сумма уже поступила в бюджет.

Автор:
Татьяна Бессараб

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности