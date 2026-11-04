Будівельна компанія на Буковині повернула державі 3,2 млн грн податкових боргів

На Буковині дорожньо-будівельне підприємство повністю відшкодувало понад 3,2 млн грн боргу з єдиного соціального внеску (ЄСВ) під час досудового розслідування.

Як пише Dilo,про це повідомила пресслужба БЕБ.

Як встановили детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки (БЕБ) у Чернівецькій області, у період з січня по червень 2025 року компанія-підрядник активно працювала, але систематично не перераховувала внесок до державного бюджету.

Згідно із законодавством, сплата ЄСВ є обов'язковою для підприємств незалежно від їхнього фінансового стану та є першочерговою після виплати заробітної плати.

Від своєчасності цих надходжень залежить страховий стаж працівників, їхнє право на пенсійне забезпечення, лікарняні та інші соціальні гарантії.

Керівникові компанії повідомили про підозру за ч. 1 ст. 212-1 Кримінального кодексу України (умисне ухилення від сплати єдиного внеску у значних розмірах).

Оскільки підприємство повністю відшкодувало завдані державі збитки, матеріали справи разом із клопотанням про звільнення директора від кримінальної відповідальності скеровано до суду. Остаточне рішення ухвалить суд.

Нагадаємо, на Волині підприємство, яке спеціалізується на виготовленні матеріалів для будівництва та ремонту доріг, відшкодувало до державного бюджету понад 10,4 мільйона гривень несплачених податків. Наразі вся сума вже надійшла до бюджету.