RU
Запланована подія 2

курс НБУ:

USD

45,67

+0,13

EUR

51,06

+0,01

Готівковий курс:

USD

46,40

46,01

EUR

52,00

51,50

Економіка
Бізнес
Фінанси
Кар'єра
Війна
Суспільство
Новини
Експерти
Delo стає Dilo Delo стає Dilo
Business Rankings

Ветеранська
економіка
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Editorial Projects

Бізнес без
російського софту
ТОП 100

Лідери бізнес-

репутації 2026
Editorial Series

Школа малого

бізнесу
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Delo Index

Туристична
нерухомість
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Категорія
Новини
Дата публікації
Додати Dilo.ua як бажане джерело в Google

Будівельна компанія на Буковині повернула державі 3,2 млн грн податкових боргів

ремонт доріг
Дорожня компанія сплатила 3,2 млн грн боргу

На Буковині дорожньо-будівельне підприємство повністю відшкодувало понад 3,2 млн грн боргу з єдиного соціального внеску (ЄСВ) під час досудового розслідування.

Як пише Dilo,про це повідомила пресслужба БЕБ.

Як встановили детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки (БЕБ) у Чернівецькій області, у період з січня по червень 2025 року компанія-підрядник активно працювала, але систематично не перераховувала внесок до державного бюджету.

Згідно із законодавством, сплата ЄСВ є обов'язковою для підприємств незалежно від їхнього фінансового стану та є першочерговою після виплати заробітної плати.

Від своєчасності цих надходжень залежить страховий стаж працівників, їхнє право на пенсійне забезпечення, лікарняні та інші соціальні гарантії.

Керівникові компанії повідомили про підозру за ч. 1 ст. 212-1 Кримінального кодексу України (умисне ухилення від сплати єдиного внеску у значних розмірах).

Оскільки підприємство повністю відшкодувало завдані державі збитки, матеріали справи разом із клопотанням про звільнення директора від кримінальної відповідальності скеровано до суду. Остаточне рішення ухвалить суд.

Нагадаємо, на Волині підприємство, яке спеціалізується на виготовленні матеріалів для будівництва та ремонту доріг, відшкодувало до державного бюджету понад 10,4 мільйона гривень несплачених податків. Наразі вся сума вже надійшла до бюджету.

Автор:
Тетяна Бесараб

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності