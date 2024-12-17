Строительное сообщество выступает за повышение минимальной заработной платы в отрасли

Минимальный уровень сметной заработной платы в строительной отрасли составляет 13 тыс. 707 грн. Однако, по словам представителей строительного рынка, эти показатели не в полной мере отражают реальную ситуацию.

Об этом сообщает пресс-служба Конфедерации строителей Украины (КСУ).

КСУсовместно с Советом бизнес-омбудсмена Украины провели круглый стол, во время которого рассмотрели вопрос минимального уровня сметной заработной платы.

Лев Парцхаладзе, президент КБУ, отметил важность решения этой проблемы. По его словам, работники не готовы работать за низкую заработную плату, что усложняет для компаний выполнение строительных работ.

В свою очередь, Татьяна Короткая, заместитель бизнес-омбудсмена, отметила, что этот уровень заработной платы является узким местом, препятствующим привлечению на рынок большего количества компаний, в частности, из-за рубежа.

Как строительные компании оценивают заработные платы в отрасли

В преддверии проведения круглого стола были анонимно собраны мнения строительных подрядных компаний относительно уровня заработной платы работников.

Опрос был направлен на анализ соответствия между нормативной сметной и фактической заработной платой в разных областях Украины. Отдельно спрашивали, какой коэффициент увеличения заработной платы должен быть установлен для рабочих, работающих на прифронтовых территориях.

Результаты опроса

Большинство респондентов считают, что заработная плата должна быть увеличена в полтора раза.

Кроме того, недавно были введены новые критерии бронирования. Одним из обязательных требований стал уровень зарплаты — 20 тысяч гривен. Следовательно, если зарплата, указанная в тендерах, ниже этой суммы, работников уже невозможно будет забронировать.

Анатолий Беркута, вице-президент КБУ, подчеркнул, что высокий уровень заработной платы является важным фактором для привлечения специалистов в строительную отрасль, особенно в условиях дефицита квалифицированных работников. Европе эта доля составляет около 30%, тогда как в Украине только 7%.

Он также добавил, что конкурентная зарплата позволит вернуть украинцев из-за границы.

Артем Безуглый, директор ГП "Национальный институт развития инфраструктуры", привел несколько примеров, как может работать механизм установления минимального уровня зарплаты. Одним из вариантов является отказ от метода, когда среднестатистические показатели умножаются на определенный индекс. В то же время эффективным подходом он считает аналитику отчетности строительных компаний .

Роман Иваненко, владелец ООО "Трест КМБ-3", подробно рассмотрел проблему теневой заработной платы и ее негативные последствия для всего бизнеса. Он предложил решение, которое могло бы способствовать детенизации, а именно – установление коэффициента на переходный период.

Какие итоги встречи

Участники дискуссии согласились с тем, что м и малый размер заработной платы в строительстве должен определяться профильным министерством.

Он также должен быть универсальным, чтобы предотвратить образование "депрессивных" регионов, и достаточно высоким, чтобы привлекать профессионалов.

По итогам дискуссии было принято решение собрать все предложения, а после рассмотрения и повторного обсуждения передать наработки Министерству развития общин и территорий Украины.

Delo.ua писало, что компании в сфере строительства предоставили самые пессимистические оценки своих текущих экономических результатов, учитывая сезонное замедление темпов строительства дорог и инфраструктуры, а также нехватку квалифицированных работников: секторальный индекс в ноябре обвалился до 43,6 по сравнению с 49,6 в октябре.