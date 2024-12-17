Будівельна спільнота виступає за підвищення мінімальної заробітної плати у галузі

Мінімальний рівень кошторисної заробітної плати у будівельній галузі становить 13 тис. 707 грн. Однак, за словами представників будівельного ринку, ці показники не в повній мірі відображають реальну ситуацію.

Про це повідомляє пресслужба Конфедерації будівельників України (КБУ).

Зазначається, що КБУ спільно з Радою бізнес-омбудсмена України провели круглий стіл, під час якого розглянули питання мінімального рівня кошторисної заробітної плати.

Лев Парцхаладзе, президент КБУ, наголосив на важливості вирішення цієї проблеми. За його словами, працівники не готові працювати за низьку заробітну плату, що ускладнює для компаній виконання будівельних робіт.

В свою чергу, Тетяна Коротка, заступниця бізнес-омбудсмена, зазначила, що цей рівень заробітної плати є вузьким місцем, яке перешкоджає залученню на ринок більшої кількості компаній, зокрема, з-за кордону.

Як будівельні компанії оцінюють заробітні плати у галузі

Напередодні проведення круглого столу було анонімно зібрано думки будівельних підрядних компаній щодо рівня заробітної плати працівників.

Опитування було спрямоване на аналіз відповідності між нормативною кошторисною та фактичною заробітною платою в різних областях України. Окремо запитували, який саме коефіцієнт збільшення заробітної плати має бути встановлений для робітників, що працюють на прифронтових територіях.

Результи опитування

Більшість респондентів вважає, що заробітна плата повинна бути збільшена в півтора рази.

Крім того, нещодавно були введені нові критерії для бронювання. Одним з обов'язкових вимог став рівень зарплати — 20 тисяч гривень. Отже, якщо зарплата, зазначена в тендерах, нижча за цю суму, працівників вже неможливо буде забронювати.

Анатолій Беркута, віцепрезидент КБУ, підкреслив, що високий рівень заробітної плати є важливим фактором для залучення фахівців у будівельну галузь, особливо в умовах дефіциту кваліфікованих працівників. Він зазначив, що встановлення рівня заробітної плати повинно ґрунтуватися на її частці в собівартості робіт. Наприклад, у Європі ця частка складає близько 30%, тоді як в Україні — лише 7%.

Він також додав, що конкурентна зарплата дозволить повернути українців з-за кордону.

Артем Безуглий, директор ДП "Національний інститут розвитку інфраструктури", навів кілька прикладів, як може працювати механізм встановлення мінімального рівня зарплати. Одним із варіантів є відмова від методу, коли середньостатистичні показники множаться на певний індекс. Натомість ефективним підходом він вважає аналітику звітності будівельних компаній.

Роман Іваненко, власник ТОВ "Трест КМБ-3", детально розглянув проблему тіньової заробітної плати та її негативні наслідки для всього бізнесу. Він запропонував рішення, яке могло б сприяти детінізації, а саме — встановлення коефіцієнта на перехідний період.

Які підсумки зустрічі

Учасники дискусії погодилися з тим, що мінімальний розмір заробітної плати у будівництві має визначатися профільним міністерством.

Він також має бути універсальним, аби запобігти утворенню "депресивних" регіонів, та достатньо високим, щоб залучати професіоналів.

За підсумками дискусії було прийнято рішення зібрати всі пропозиції, а після їх розгляду та повторного обговорення передати напрацювання Міністерству розвитку громад та територій України.

Delo.ua писало, що компанії у сфері будівництва надали найпесимістичніші оцінки своїх поточних економічних результатів, зважаючи на сезонне сповільнення темпів будівництва доріг та інфраструктури, а також брак кваліфікованих працівників: секторальний індекс у листопаді обвалився до 43,6 порівняно з 49,6 у жовтні.