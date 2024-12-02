Бізнес у листопаді погіршив очікування своїх результатів: яка галузь найпесимістичніша

Індекс очікувань ділової активності, який щомісяця розраховує Національний банк України, в листопаді впав до 47,2 порівняно з показником 49,4 у жовтні. Як зазначає регулятор, на послаблення оцінок ділової активності вплинули, зокрема, посилення інтенсивності бойових дій та поновлення відключень електроенергії через російські атаки на енергосистему.

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Також серед причин зазначено подальше зростання витрат на енергію, оплату праці та логістику, пришвидшення інфляції, значний дефіцит кваліфікованих кадрів та сезонні фактори.

Ділові очікування в листопаді по галузях

Підприємства торгівлі єдині позитивно (вище 50) оцінили свою ділову активність завдяки сталому внутрішньому попиту та достатній пропозиції товарів. Втім, і цей секторальний індекс у листопаді знизився - з 51,9 до 51,4.

Зазначається, що торговельні компанії прогнозували збільшення товарообороту та обсягу закупівлі товарів для продажу, а також були позитивно налаштовані щодо залишків товарів для продажу. Респонденти, як і раніше, очікували зниження торговельної маржі.

Підприємства промисловості у листопаді помітно послабили оцінки економічних перспектив, зважаючи на погіршення безпекової ситуації, перебої з енергопостачанням та зростання виробничих витрат: секторальний індекс у листопаді становив 46,7 (у жовтні – 49,8).

На відміну від попереднього місяця респонденти очікували на зменшення обсягів виготовленої продукції та нових замовлень на продукцію, а також послабили оцінки щодо обсягів як нових експортних замовлень на продукцію, так і незавершеного виробництва. Натомість дещо поліпшилися оцінки щодо залишків готової продукції, очікувалося й збільшення запасів сировини та матеріалів.

Підприємства сфери послуг також послабили оцінки результатів своєї діяльності на тлі зростання витрат на логістику, дефіцит електроенергії та брак кваліфікованих кадрів: секторальний індекс становив 44,8 у листопаді (у жовтні – 47,2).

Респонденти послабили оцінки щодо обсягів наданих послуг та нових замовлень на послуги. Очікування щодо обсягу послуг у процесі виконання залишилися слабкими.

Компанії ж у сфері будівництва надали найпесимістичніші оцінки своїх поточних економічних результатів, зважаючи на сезонне сповільнення темпів будівництва доріг та інфраструктури, а також брак кваліфікованих працівників: секторальний індекс у листопаді обвалився до 43,6 порівняно з 49,6 у жовтні.

Будівельники очікували на зниження обсягів будівництва, нових замовлень, закупівлі сировини і матеріалів. Учасники опитування значно послабили, проте зберегли позитивними, очікування щодо обсягу закупівлі послуг підрядників на тлі посилення негативних оцінок щодо їх доступності та сповільнення темпів здорожчання їхньої вартості.

На тлі сповільнення темпів зростання закупівельних цін підприємства промисловості, будівництва та послуг очікували нижчі темпи зростання цін і тарифів на власну продукцію та послуги, лише респонденти торгівлі очікували на їх незначне посилення. При цьому респонденти всіх опитаних секторів очікували скорочення кількості персоналу, найсуттєвіше – у сфері послуг.

Щомісячне опитування проводилося з 4 до 21 листопада. У ньому взяли участь 504 підприємства. Серед опитаних 44,2% – компанії промисловості, 27,6% – сфери послуг, 23,4% – торгівлі, 4,8% – будівництва; 29,6% респондентів – великі підприємства, 28,8% – середні, 41,7% – малі.

31,7% опитаних підприємств здійснюють експортні та імпортні операції, 10,1% – лише експортні операції, 18,3% – лише імпортні операції, 39,9% – не здійснюють зовнішньоекономічні операції.