Бизнес в ноябре ухудшил ожидания своих результатов: какая отрасль оказалась самой пессимистичной

Индекс ожиданий деловой активности, который ежемесячно рассчитывает Национальный банк Украины, в ноябре упал до 47,2 по сравнению с показателем 49,4 в октябре. Как отмечает регулятор, на ослабление оценок деловой активности повлияли, в частности, усиление интенсивности боевых действий и возобновление отключений электроэнергии из-за российских атак на энергосистему.

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Также среди причин указан дальнейший рост затрат на энергию, оплату труда и логистику, ускорение инфляции, значительный дефицит квалифицированных кадров и сезонные факторы.

Деловые ожидания в ноябре по отраслям

Предприятия торговли единственные положительно (выше 50) оценили свою деловую активность благодаря постоянному внутреннему спросу и достаточному предложению товаров. Впрочем, и этот секторальный индекс в ноябре снизился – с 51,9 до 51,4.

Отмечается, что торговые компании прогнозировали увеличение товарооборота и объема закупок товаров для продажи, а также были положительно настроены по поводу остатков товаров для продажи. Респонденты по-прежнему ожидали снижения торговой маржи.

Предприятия промышленности в ноябре заметно ослабили оценки экономических перспектив, учитывая ухудшение ситуации с безопасностью, перебои с энергоснабжением и рост производственных затрат: секторальный индекс в ноябре составил 46,7 (в октябре – 49,8).

В отличие от предыдущего месяца респонденты ожидали сокращения объемов изготовленной продукции и новых заказов на продукцию, а также ослабили оценки объемов как новых экспортных заказов на продукцию, так и незавершенного производства. В то же время несколько улучшились оценки относительно остатков готовой продукции, ожидалось и увеличение запасов сырья и материалов.

Предприятия сферы услуг также ослабили оценки результатов своей деятельности на фоне роста затрат на логистику, дефицита электроэнергии и нехватки квалифицированных кадров: секторальный индекс составил 44,8 в ноябре (в октябре – 47,2).

Респонденты ослабили оценки объемов предоставленных услуг и новых заказов на услуги. Ожидания объема услуг в процессе выполнения оставались слабыми.

Компании же в сфере строительства дали самые пессимистичные оценки своих текущих экономических результатов, учитывая сезонное замедление темпов строительства дорог и инфраструктуры, а также нехватку квалифицированных работников: секторальный индекс в ноябре обвалился до 43,6 по сравнению с 49,6 в октябре.

Строители ожидали снижения объемов строительства, новых заказов, закупки сырья и материалов. Участники опроса значительно ослабили, однако сохранили положительные ожидания объема закупки услуг подрядчиков на фоне усиления негативных оценок относительно их доступности и замедления темпов удорожания их стоимости.

На фоне замедления темпов роста закупочных цен предприятия промышленности, строительства и услуг ожидали более низких темпов роста цен и тарифов на собственную продукцию и услуги, лишь респонденты торговли ожидали их незначительного усиления. При этом респонденты всех опрошенных секторов ожидали сокращения количества персонала, наиболее существенно – в сфере услуг.

Ежемесячный опрос проводился с 4 по 21 ноября. В нем приняли участие 504 предприятия. В числе опрошенных 44,2% – компании промышленности, 27,6% – сферы услуг, 23,4% – торговли, 4,8% – строительства; 29,6% респондентов – крупные предприятия, 28,8% – средние, 41,7% – малые.

31,7% опрошенных предприятий осуществляют экспортные и импортные операции, 10,1% – только экспортные операции, 18,3% – только импортные операции, 39,9% – не осуществляют внешнеэкономические операции.